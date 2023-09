FC Twente blijft in het spoor van PSV en bezorgt Vitesse vijfde nederlaag op rij

Woensdag, 27 september 2023 om 22:00 • Noel Korteweg

FC Twente heeft woensdagavond tegen Vitesse de volle buit gepakt in de Grolsch Veste. De ploeg van Joseph Oosting rekende dankzij een doelpunt van Sem Steijn in de eerste helft al af met de Arnhemmers: 1-0. De Tukkers behouden daardoor de voorsprong van één punt op Feyenoord, terwijl Vitesse naar plek vijftien zakt. Het is de vijfde nederlaag op rij voor de ploeg van Phillip Cocu.

Bij de thuisploeg stonden de gebruikelijke namen aan de aftrap. Het doel werd verdedigd door Lars Unnerstall, die het defensieve centrum zag bestaan uit Mees Hilgers en Robin Pröpper. Steijn en Michel Vlap waren de meest vooruitgeschoven middenvelders, terwijl Ricky van Wolfswinkel voor de doelpunten moest zorgen. Aan de kant van Vitesse stond Feyenoord-huurling Ramon Hendriks wederom aan de aftrap en kreeg jeugdexponent Gyan de Regt een basisplaats.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Wolfswinkel, die het opnam tegen de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en voor wie hij 72 wedstrijden speelde, kreeg in het eerste bedrijf een aantal kansen op de openingstreffer. Zo zag de rechtspoot een inzet in het zijnet belanden en een schot gestopt worden door Vitesse-doelman Eloy Room. De daaropvolgende minuten waren voor Vitesse, dat via Said Hamulic en Million Manhoef het vijandelijke doel onder vuur nam maar niet kon scoren. Nog geen minuut na de kans van Manhoef opende Steijn de score namens de thuisploeg.

De middenvelder mocht Daan Rots daar voor bedanken, daar hij door de buitenspeler uitstekend werd bediend alvorens hij hard achter Room raak schoot: 1-0. De doelman van Vitesse moest op slag van rust in actie komen na een goede combinatie tussen Steijn en Vlap en deed dat succesvol. In de absolute slotfase van het eerste bedrijf dachten de Arnhemmers op gelijke hoogte te komen via Hamulic. De jonge aanvaller omspeelde Unnerstall en schoot raak, maar de videoscheidsrechter stak een stokje voor dat doelpunt wegens buitenspel. In het tweede bedrijf werden nauwelijks meer grote kansen gecreëerd.