FC Transfervrij: deze 23 spelers uit de Eredivisie zijn gratis op te pikken

Hoewel de winterse transferperiode pas net is begonnen, kijken sommige clubs al verder dan dat. Sinds 1 januari mogen spelers met een aflopend contract namelijk onderhandelen met geïnteresseerde partijen. Deze gesprekken betreft een transfervrije overgang komende zomer. Voetbalzone licht de meest interessante Eredivisie-spelers uit!

PSV is dit jaar hofleverancier van FC Transfervrij. Het gekozen elftal laat ook zien dat de beleidsbepalers bij Ajax en AZ nog een aantal knopen moeten doorhakken. Almere City, PEC Zwolle en Willem II doen als kleinere clubs een bescheiden duit in het zakje, aan de hand van Tommy St. Jago, Thom Haye en Younes Namli.

Olivier Boscagli (27 miljoen euro) is volgens Transfermarkt de meest waardevolle speler in dit basiselftal. De totale waarde van alle spelers die uit hun contract lopen bij PSV zou volgens de Duitse website bijna 60 miljoen euro zijn. Walter Benítez is overigens opgenomen in de selectie vol topspelers, die later verschijnt op Voetbalzone.

Technisch directeur Alex Kroes zal vooral balen wanneer de 21-jarige Devyne Rensch transfervrij vertrekt bij Ajax. De kans wordt groter en groter dat de rechtsback komende zomer kiest voor een buitenlands avontuur.

Op de reservebank neemt één Feyenoorder plaats. De achttienjarige Zepiqueno Redmond, die onlangs twee keer wist te scoren tegen MVV Maastricht (1-2 winst), loopt na dit seizoen uit zijn contract.

FC Transfervrij Eredivisie: Vasilios Barkas (FC Utrecht); Devyne Rensch (Ajax), Tommy St. Jago (Willem II), Olivier Boscagli (PSV); Steven Berghuis (Ajax), Jordy Clasie (AZ), Thom Haye (Almere City), Mauro Júnior (PSV); Younes Namli (PEC Zwolle), Luuk de Jong (PSV) en Ivan Perisic (PSV).

Reservebank FC Transfervrij: Remko Pasveer (Ajax); Richard Ledezma (PSV), Nick Viergever (FC Utrecht), Matteo Dams (PSV); Davy van den Berg (PEC Zwolle), Davy Klaassen (Ajax), Jens Toornstra (FC Utrecht), Arno Verschueren (Sparta Rotterdam); Alireza Jahanbakhsh (sc Heerenveen), Ricky van Wolfswinkel (FC Twente), Zepiqueno Redmond (Feyenoord) en Mario Engels (Heracles Almelo).