FC Groningen treft in 13 minuten 3 (!) keer de lat, maar beloont zichzelf niet

Zondag, 12 november 2023 om 18:37 • Lars Capiau • Laatste update: 18:38

FC Groningen heeft wederom niet weten te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij koploper Roda JC hielden de twee ploegen elkaar in evenwicht: 0-0. Groningen raakte in de eerste helft in een tijdsbestek van dertien minuten drie keer de lat, maar scoorde niet. Door het puntenverlies van Roda kent de Keuken Kampioen Divisie na deze speelronde een nieuwe koploper: Willem II.

Bij de Trots van het Noorden bleef Kevin van Veen negentig minuten lang op de bank zitten. De spits is zijn basisplaats in Groningen kwijtgeraakt aan Thomas van Bergen. Bij Roda keerden Walid Ould-Chikh, Rodney Kongolo en Sami Ouaissa terug in de basiself.

Groningen had in de eerste helft het veldoverwicht. Dat vertaalde zich ook in goede mogelijkheden voor de bezoekers. De ‘pechvogels’ uit Groningen raakte in achtendertig minuten voetbal en in een tijdsbestek van dertien minuten drie (!) keer het houtwerk. In minuut 26 trof Joey Pelupessy vanaf randje zestien als eerst de bovenkant de lat.

Vijf minuten later overkwam Joep Schreuders hetzelfde: ook hij zag zijn poging via de vingertoppen van Roda-doelman Loek Hamers op de lat uiteenspatten. Diezelfde Schreuders zag tot zijn ongeloof op slag van rust zijn inzet opnieuw op de lat belanden. Hij nam de bal aan, draaide en vuurde het leer op de kruising.

Hamers moest in de eerste helft daarnaast meerdere keren reddend optreden. Zo had hij een antwoord op een schotje van Johan Hove en een harde volley van Romano Postema.

Roda stelde er in de eerste helft bar weinig tegenover. In de tweede helft was daar de eerste noemenswaardige kans voor de Kerkaders. Metehan Güçlü kopte op het vijandelijk doel, maar Hidde Jurjus had een redding in huis.

Jurjus bleek in de slotfase opnieuw waardevol voor Groningen. De doelman snelde uit zijn doel en was daarom eerder bij de bal dan Lennard Daneels, die de bal anders voor het inschieten had. Het duel bleef echter onbeslist en zodoende heeft de Keuken Kampioen Divisie een nieuwe koploper: Willem II. Groningen bungelt op een teleurstellende veertiende plek.