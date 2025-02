FC Groningen maakt reuzensprong op Eredivisie-ranglijst door eerste uitzege sinds 17 augustus

FC Groningen heeft zaterdagavond door een 1-3 zege bij Willem II een reuzensprong op de ranglijst van de Eredivisie gemaakt. De Trots van het Noorden stond voorafgaand aan het duel nog vijftiende, maar klom door de zege naar plek acht. De drie Groningse treffers vielen allemaal in het eerste kwart van de wedstrijd.

Beide ploegen begonnen het duel met een ongewijzigde basiself ten opzichte van hun duels vorige week. Thijmen Blokzijl mocht ‘gewoon’ spelen bij Groningen, doordat zijn rode kaart van vorige week tegen NEC (2-1 zege) werd geseponeerd.

Groningen kende een absolute droomstart in Tilburg: al na 21 minuten stond het 0-3. De eerste treffer viel al in de vijfde minuut, en kwam op naam van Dave Kwakman. Nadat een inzet van Luciano Valente nog van de lijn was gehaald door Mickaël Tirpan, schoot Kwakman alsnog de 0-1 binnen.

De 0-2 kwam van Stije Resink, die de bal na een teruggetrokken voorzet van Valente in de verre hoek schoof. Tika de Jonge, die een afvallende bal uit een corner binnenschoot, tekende voor de 0-3.

Het was aan Willem II om met een reactie te komen, en de Tilburgers kregen ook kansen om iets terug te doen via Kyan Vaesen, Ringo Meerveld en Cisse Sandra. Maar Groningen, dat via Thom van Bergen vlak voor rust ook nog dicht bij de vierde treffer was, hield stand tot aan de rust.

Vlak na rust kwam de spanning weer een beetje terug, nadat Jesse Bosch de bal na een goede actie via de binnenkant van de paal het doel in schoot: 1-3. Thomas Didillon-Hödl en Tommy St. Jago voorkwamen in de fase daarna dat Valente, Van Bergen en Mats Seuntjens de marge weer naar drie tilden.

Naarmate het einde van de wedstrijd dichterbij kwam, nam het balbezit voor Willem II toe, in de jacht op de aansluitingstreffer. Sandra, Bosch en Patrick Joosten waren daar nog dichtbij, maar mede dankzij de prima keepende Etienne Vaessen trok Groningen de zege zonder grote problemen over de streep.

Voor de nieuwe nummer vijftien Willem II nemen de zorgen daardoor toe. Voor Groningen was het de eerste uitzege in de Eredivisie sinds 17 augustus, toen er met 1-2 werd gewonnen van RKC Waalwijk.