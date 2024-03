FC Groningen kruipt door het oog van de naald; wereldgoal bij ADO Den Haag

FC Groningen is maandagavond door het oog van de naald gekropen op bezoek bij Jong PSV. De Trots van het Noorden zag hoe de Eindhovense beloften in de negentigste minuut de 2-2 maakten, maar een rake kopbal van Marvin Peersman in minuut 94 was alsnog genoeg voor de volle buit: 2-3. Daryl van Mieghem maakte op zijn beurt een absolute wereldgoal voor ADO Den Haag tegen FC Dordrecht, dat de punten moest delen met de thuisploeg: 2-2.

Jong PSV – FC Groningen 2-3

De Eindhovenaren waren de betere partij in de openingsfase van de wedstrijd, maar konden niet voorkomen dat FC Groningen na ruim twintig minuten op voorsprong kwam. Het was Johan Hove die een voorzet van Luciano Valente tot doelpunt promoveerde: 0-1, wat ook direct de ruststand was.

De tweede helft was nog geen dertig seconden bezig voordat de gelijkmaker al in het netje lag. De man van de goal was nota bene Dantaye Gilbert, die in de rust was ingevallen voor Tim van den Heuvel en met zijn eerste balcontact scoorde: 1-1. Het volgende doelpunt van de wedstrijd zou in de 65ste minuut vallen. Mylian Jiménez werkte de bal in zijn eigen doel en deed FC Groningen daardoor bijna onbedoeld drie punten cadeau: 1-2. Jesper Uneken zorgde in de negentigste minuut met een rake kopbal voor de 2-2, alvorens Peersman in de absolute slotfase alsnog de bezoekers de volle buit bezorgde door een corner via de onderkant van de lat binnen te knikken: 2-3.

???? FC Groningen ontsnapt in absolute slotfase ?? 90' Jesper Uneken 2?? - 2?? 90+4' Marvin Peersman 2?? - 3??#jpsgro — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2024

ADO Den Haag - FC Dordrecht 2-2

De bezoekers wisten de score na een klein kwartier te openen via Ilias Sebaoui, die na een sterke individuele actie de bal in de lange hoek plaatste: 0-1. Met ruim een half uur op de klok was ook de 0-2 een feit. Nick Marsman kon nog knap redding brengen op een schot van Sebaoui, maar had vervolgens geen antwoord op de rebound van Mathis Suray. Vijf minuten voor rust was daar plots toch de aansluitingstreffer van ADO. Een ingestudeerde hoekschop viel binnen nadat Henk Veerman de bal panklaar afgaf op Alex Schalk: 1-2.

Daryl van Mieghem ziet de keeper iets te ver voor zijn goal staan ... ??#adodor — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2024

Op wonderschone wijze kwam de thuisploeg in het tweede bedrijf weer naast FC Dordrecht. Daryl van Mieghem kreeg de bal aangespeeld van Veerman op de middellijn. Hij overbrugde vervolgens nog enkele meters alvorens hij Dordrecht-keeper Luca Plogmann te ver voor zijn doel zag staan en van ruim veertig meter afstand raak schoot: 2-2. ADO kreeg hierna ook nog de kans om door te drukken, maar Van Mieghem zag zijn vrije trap op de paal belanden.

De Graafschap – Jong Ajax 0-2

Tristan van Gilst kreeg in de openingsfase van de wedstrijd de eerste twee mogelijkheden. De jonge aanvaller van De Graafschap profiteerde eerst bijna na een ingooi van Jeffry Fortes, die werd doorgekopt door Devin Haen. De poging van Van Gilst ging echter centimers naast de voor hem verkeerde kant van de paal. Eén minuut later ging een inzet van dezelfde Van Gilst vrij hoog over. Jong Ajax nam daarna wat meer initiatief en kwam dichter bij het doel van Feyenoord-huurling Thijs Jansen, maar tot dan toe zonder succes.

Jong Ajax verslaat De Graafschap op De Vijverberg.#grajaj — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2024

De thuisploeg kwam op slag van rust bijna op voorsprong na een onhandige actie van Julian Brandes, die bijna zijn eigen doelman passeerde na een voorzet van David Flakus Bosilj. Tot opluchting van Brandes kon Tom de Graaff redden. De openingstreffer van de wedstrijd zou uiteindelijk na ruim een uur spelen vallen via Jaydon Banel: 0-1. Ajax-goalie De Graaff hield de Amsterdamse beloften in extremis op de been door een kopbal van Mimoun Mahi met een sterke reflex te pareren. Nassef Chourak kon vervolgens in de tegenaanval in een leeg doel afronden: 0-2.

Helmond Sport – Jong AZ 3-1

Martijn Kaars schoot zijn ploeg al na zes minuten op voorsprong tegen de beloften van AZ. Daarmee kwam de spits van Helmond Sport met 34 doelpunten in totaal in de top tien topscorers aller tijden van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Na rust duurde het tien minuten voordat de thuisploeg de voorsprong verdubbelde.

De aanval begon met een heerlijke actie van Enrik Ostrc, die meegaf aan Giannis-Fivos Botos. De Griek schoot vervolgens met links vanaf een meter of twintig heerlijk in de verre hoek: 2-0. Zes minuten later zou de 3-0 vallen dankzij Álvaro Marín, op aangeven van Kaars. Jong AZ zou tien minuten voor tijd nog iets terugdoen via Ernest Poku, maar een succesvol slotoffensief zat er niet meer in.

FC Emmen - TOP Oss 0-1

De thuisploeg was al vroeg in de wedstrijd dicht bij een voorsprong toen een inzet van Joey Konings via TOP Oss-goalie Mike Havekotte tegen de paal ging. Uit het niets kwamen de Ossenaren halverwege de eerste helft op voorsprong. De Noorse spits Abel Stensrud werd met een rake kopbal de gevierde man: 0-1. Scheidsrechter Martin Pérez Pérez gaf tien minuten na rust een directe rode kaart aan FC Emmen-middenvelder Ben Scholte. Na een duel met Xander Lambrix zette hij zijn voet op de kuit van de verdediger.

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 3-0

