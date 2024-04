FC Groningen heeft eindelijk beet: Van Mosselveld nieuwe algemeen directeur

Frank van Mosselveld wordt de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen, zo meldt de club via de officiële kanalen. Daarmee komt er eindelijk een einde aan de langdurige zoektocht naar een opvolger van Wouter Gudde, die in november vorig jaar al aankondigde na dit seizoen te stoppen. De huidige algemeen directeur van RKC Waalwijk kan per 1 juli aan de slag bij de Trots van het Noorden.

Van Mosselveld is sinds 2017 actief als directeur in Waalwijk, waarbij hij op het moment van instappen met zijn 33 jaar de jongste algemeen directeur in het betaald voetbal werd. Bij RKC heeft hij, ondanks geringe middelen, toch sportieve groei gerealiseerd en een stabiele organisatie neergezet.

Nu is het tijd voor een nieuwe stap voor de inmiddels veertigjarige Van Mosselveld. “Hoewel FC Groningen op dit moment een niveau lager speelt, zie ik een club met een enorme potentie en historie. Graag wil ik eraan gaan bijdragen om na dit seizoen FC Groningen weer naar het niveau te brengen waarop de club thuishoort”, zo valt er te lezen op de clubwebsite.

Gudde is al sinds 2019 directeur bij FC Groningen, maar kreeg steeds meer kritiek over zijn functioneren binnen de club. Daarop besloot hij na dit seizoen te zullen vertrekken. Groningen was vervolgens maandenlang op zoek naar een opvolger, waarbij ook Almere City-directeur John Bes genoemd werd.

Van Mosselveld staat voor een zware kluif bij FC Groningen, daar bij de presentatie van de jaarcijfers van de club een tekort van zeven miljoen euro (exclusief transfers) werd verwacht.

Ook zal hij zich moeten gaan buigen over enige gevoelige zaken, zoals de veiligheid in het stadion en de beperkte ruimte op het trainingscomplex, dat FC Groningen deelt met amateurverenigingen. Bovendien is het nog onduidelijk op welk niveau de club volgend jaar speelt.

FC Groningen staat momenteel op de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met een achterstand van drie punten op nummer twee Roda JC. De eerste twee plaatsen geven recht op directe promotie naar de Eredivisie. De definitieve beslissing zal wellicht vallen op de slotdag, wanneer FC Groningen het in eigen huis opneemt tegen Roda JC. Mocht de tweede plaats niet behaald worden, is er nog een uitweg via de play-offs.

