FC Emmen speelt tegen Jong Ajax in ongebruikelijk, zeer opvallend tenue

FC Emmen speelt tegen Jong Ajax in een roze tenue, zo maakt de club dinsdag bekend via de officiële kanalen. Samen met hoofdsponsor EasyToys wil FC Emmen aandacht vragen voor zaadbalkanker.

Ook vorig seizoen vroegen de club en de sponsor met een roze tenue aandacht voor zaadbalkanker. Online en op De Oude Meerdijk werden mannen tussen de vijftien en veertig jaar opgeroepen om hun ballen geregeld te checken.

De ziekte komt vooral voor onder mannen in die leeftijdsgroep, met een piek tussen de dertig en de veertig jaar. Bij vroege detectie van zaadbalkanker is de kans op overleving meer dan 95 procent.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax zijn bestuurders van tien amateurclubs uit de regio Emmen te gast op De Oude Meerdijk. Zij krijgen allerlei materialen mee om op hun eigen club aandacht te vragen voor zaadbalkanker.

De materialen zijn ontworpen door Stichting Zaadbalkanker, FC Emmen en EasyToys. Samen zullen zij de amateurclubs ondersteunen om zoveel mogelijk jonge mannen in hun gebied te bereiken.

Ivo Struik, directeur van Stichting Zaadbalkanker, is erg blij met de actie. “Als Stichting Zaadbalkanker zijn we weer zeer blij met deze grote publieksactie van FC Emmen en EasyToys om onder jonge mannen aandacht te vragen voor zaadbalkanker en het checken van je ballen. Simpel te doen, veel te winnen!”

Rinse Bleeker, algemeen directeur van FC Emmen, sluit zich volledig aan bij de woorden van Struik. “Wij vinden het ontzettend belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Als betaald voetbalclub zijn we de uitgelezen partij om de doelgroep van mannen tussen de 15 en 40 jaar te bereiken. We zetten ons dan ook graag in om een muur te vormen tegen zaadbalkanker”, aldus Bleeker.

