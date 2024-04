FC Eindhoven weet ook niet van Telstar te winnen in Keuken Kampioen Divisie

FC Eindhoven en Telstar hebben zondagmiddag gelijkgespeeld in de Keuken Kampioen Divisie. Evan Rottier zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong in het Jan Louwers Stadion, maar via Zakaria Eddahchouri werd het uiteindelijk gelijk: 1-1. Beide ploegen blijven daardoor op dezelfde plek op de ranglijst staan: Eindhoven vijftiende, Telstar zeventiende.

Bijzonderheden:

Al binnen drie minuten stond Eindhoven, dat al sinds 11 maart niet meer won, op voorsprong. Een voorzet van Achraf El Bouchataoui belandde bij Rottier, die raak kon koppen: 1-0. Telstar was daarna enkele keren dicht bij de gelijkmaker: onder meer via Eddahchouri, wiens kopbal voor de lijn kon worden weggehaald door Mawouna Amevor.

In de tweede helft werd het alsnog 1-1. Eddahchouri wist van dichtbij met een kopbal te scoren. Daarna kregen beide ploegen nog wat kansen op de winnende treffer, maar gescoord zou er niet meer worden in Eindhoven.

