FC Eindhoven en Willem II morsen direct punten in eerste speelronde

Zondag, 13 augustus 2023 om 14:09 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:55

FC Eindhoven en Willem II zijn het seizoen begonnen met een 1-1 gelijkspel. In een wedstrijd waarin er genoeg kansen waren voor beide ploegen hielden de clubs elkaar in evenwicht. De doelpunten vielen beiden binnen het uur. In de eerste helft opende Ringo Meerveld de score namens de Willem II, alvorens Sven van Doorm al vroeg in het tweede bedrijf de gelijkmaker wist te maken voor de Eindhovenaren.

Bij de thuisploeg was er een basisplek uitgeruimd voor onder meer de deze zomer teruggekeerde Joey Sleegers. De aanvaller was een jaar eerder nog vertrokken om in de Verenigde Arabische Emiraten te gaan spelen. Ook aanwinsten Jorn Brondeel en Farouq Limouri stonden aan de aftrap. Bij de Tilburgers was er in de basisopstelling ruimte voor onder meer de van Ajax overgekomen Max de Waal. De 21-jarige aanvaller begon op de linkerflank. De andere nieuwe naam in de basiself was Raffael Behounek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de eerste helft waren er kansen over en weer. Willem II wist uiteindelijk de leiding te pakken, toen Ringo Meerveld in tweede instantie raak wist te schieten uit een hoekschoep: 0-1. De thuisploeg raakte nog de paal na ruim een half uur spelen, maar wist in het eerste bedrijf de gelijkmaker niet meer te maken.

Dat was wel het geval in de tweede helft, waar beide ploegen ongewijzigd aan de aftrap verschenen. Eindhoven had vervolgens niet lang nodig om langszij te komen. Na een strakke voorzet van Evan Rottier was het Van Doorm die binnen mocht schieten: 1-1. Beide ploegen kwamen hierna nog tot kansen, maar gescoord werd er niet meer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Groningen 1 1 0 0 3 3 2 Roda JC Kerkrade 1 1 0 0 3 3 3 FC Den Bosch 1 1 0 0 1 3 4 FC Emmen 1 0 1 0 0 1 5 NAC Breda 1 0 1 0 0 1 6 FC Dordrecht 1 0 1 0 0 1 7 SC Cambuur 1 0 1 0 0 1 8 Willem II 1 0 1 0 0 1 9 FC Eindhoven 1 0 1 0 0 1 10 ADO Den Haag 1 0 1 0 0 1 11 De Graafschap 1 0 1 0 0 1 12 Jong AZ 0 0 0 0 0 0 13 Jong FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 14 Jong PSV 0 0 0 0 0 0 15 MVV Maastricht 0 0 0 0 0 0 16 Telstar 0 0 0 0 0 0 17 VVV-Venlo 0 0 0 0 0 0 18 TOP Oss 1 0 0 1 0 0 19 Helmond Sport 1 0 0 1 -3 0 20 Jong Ajax 1 0 0 1 -3 0