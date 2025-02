FC Dordrecht verslaat Roda JC in door staking ontsierd duel

FC Dordrecht boekte een belangrijke overwinning tegen Roda JC, in een duel dat een tijdje stil lag vanwege vuurwerk. Ook ADO Den Haag, de koploper in de derde periode, wist te winnen tegen Jong Ajax. MVV versloeg het FC Eindhoven van voormalig hoofdtrainer Maurice Verberne, terwijl SC Cambuur gelijkspeelde tegen TOP Oss. Telstar rekende in de blessuretijd af met FC Den Bosch.



ADO Den Haag - Jong Ajax 1-0

Koploper in de derde periode ADO mocht aan de bak tegen de beloften van Ajax. De Hagenezen kregen al vroeg in de wedstrijd een strafschop, na een domme overtreding van Ryan van de Pavert. Doelman Paul Peters Reverson wist echter de penalty te stoppen.

Ajax begon daarna wat beter te voetballen en kreeg een goede mogelijkheid via middenvelder Mark Verkuijl. De negentienjarige Veenendaler had zijn vizier echter niet op scherp staan.

Dat had Luka Reischl na een uur spelen wel. Invaller Cameron Peupion schoot op de paal en zag Reischl de rebound afmaken: 1-0. Een kwartier voor tijd kreeg Jong Ajax via Skye Vink een grote mogelijkheid. De spits haalde verwoestend uit en zag doelman Kilian Nikiema nog net redding brengen. Jong Ajax bleef aandringen in de slotfase, maar kwam niet meer tot scoren.

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 2-1

FC Dordrecht schoot goed uit de startblokken tegen Roda JC. Een goede voorzet van Feyenoord-huurling Jaden Slory werd met een zweefduik schitterend binnengekopt door spits Devin Haen: 1-0.

Roda kreeg vlak voor rust een grote kans op de gelijkmaker. De hoekschop van Michael Breij was perfect, maar Wesley Spieringhs wist de kans niet te verzilveren. Na rust kwam Roda langzij na slecht uitverdedigen van Dordrecht. Invaller Thibaut Baeten kon de voorzet die volgde gemakkelijk binnenwerken: 1-1.

Lang kon Roda niet genieten van de gelijke stand. Slory kreeg het op zijn heupen en glipte erlangs aan de linkerkant. Zijn voorzet werd bekroond tot assist door Jari Schuurman: 2-1. Vuurwerk was het gevolg en dus besloot de Belgische scheidsrechter Bart Verbeke over te gaan tot een tijdelijke staking. Dordrecht wist vervolgens na de hervatting de winst over de streep te trekken.

FC Den Bosch - Telstar 0-1

Het spel van FC Den Bosch was voor rust niet om over naar huis te schrijven. De grootste mogelijkheden waren dan ook voor Telstar. Spits Youssef El Kachati was meermaals gevaarlijk, maar wist niet tot scoren te komen.

De thuisploeg kreeg vlak voor rust een grote kans via Stan Maas, maar de inzet van de rechtsback werd ternauwernood geblokt. Waar de wedstrijd leek uit te draaien op een bloedeloos gelijkspel, had El Kachati andere plannen. De spits wist in de extra tijd een vrije trap van Tom Overtoom af te maken: 0-1.

MVV Maastricht - FC Eindhoven 2-0

Trainer Maurice Verberne van FC Eindhoven ging op bezoek bij zijn oude club MVV. Beide ploegen hielden elkaar voor rust lang op 0-0. Toch ging MVV met de voorsprong de kleedkamer in.

Ilano Silva Timas legde een voorzet beheerst terug en zag Sven Braken de bal uit de draai knap binnenwerken met zijn linker: 1-0. Even later kwam de thuisploeg er via een counter gevaarlijk uit. Uitblinker Silva Timas bracht Bryan Smeets in stelling, die voor de 2-0 tekende. Dat bleef uiteindelijk ook de eindstand. Toch eindigde de wedstrijd met een smet voor MVV. Smeets die het de hele wedstrijd nadrukkelijk aan de stok had met de grensrechter, ging na afloop verhaal halen en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart.

SC Cambuur - TOP Oss 1-1

SC Cambuur had voor rust moeite om door de muur van TOP Oss te komen. Mark Diemers kreeg de grootste mogelijkheid. Na een combinatie kreeg de middenvelder de bal gelukkig terug voor zijn voeten en krulde hij zijn inzet op de paal.

De wedstrijd leek lange tijd af te stevenen op een 0-0 gelijkspel, maar de Friezen kwamen in de blessuretijd dan toch op voorsprong. Een vrije trap werd binnengekopt door Remco Balk: 1-1. Waar de drie punten naar Cambuur leken te gaan, was het TOP Oss dat een konijn uit de hoge hoed toverde. Cambuur-speler Jeremy van Mullem werkte een bal in eigen doel, waardoor beide ploegen de punten delen: 1-1.