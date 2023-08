FC Den Bosch verrast en strikt City-talent met Champions League-minuten

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 13:28 • Lars Capiau • Laatste update: 15:21

FC Den Bosch huurt Luke Mbete dit seizoen van Manchester City, zo bevestigt de Keuken Kampioen Divisie-club via de officiële kanalen. De negentienjarige centrumverdediger wordt voor één jaar gehuurd van de Engels kampioen. De Bosschenaren hebben geen optie tot koop bedongen voor de Engels jeugdinternational.

Technisch manager Yousuf Sajjad is zeer tevreden met de komst van het jeugdproduct van Manchester City. “We zijn erg blij dat Luke op huurbasis naar ons komt dit seizoen. Hij is een speler wiens ontwikkeling ik al een aantal jaren van dichtbij volg. De positie centraal achterin was cruciaal om ons op te versterken. Toen we de opties bekeken, stond Luke als nummer één bovenaan ons lijstje voor deze positie. We zijn blij dat het nu rond is en we hopen op een succesvol seizoen samen.”

Mbete speelt sinds zijn twaalfde in de jeugd van the Citizens. Afgelopen seizoen ging een droom in vervulling voor de jonge verdediger. In het met 0-0 gelijkgespeelde duel met Sporting Portugal verving hij Aymeric Laporte en maakte hij zijn eerste Champions League-minuten. De mandekker debuteerde nog niet in de Premier League, maar speelde wel met de hoofdmacht mee bij wedstrijden in de FA Cup en de Carabao Cup.

Daarnaast was hij een vaste waarde in de Onder 21-ploeg van Manchester City, waarmee hij twee keer de Premier League 2 won. Mbete speelde twee interlands met Engeland Onder 21 en verdedigde vorig jaar, op huurbasis, de clubkleuren van Huddersfield Town (Championship) en Bolton Wanderers (League One).

“Ik heb voor FC Den Bosch gekozen vanwege het sportieve plan wat hier ligt. Ik heb gesproken met de trainer en technisch manager. Het plan wat zij mij lieten zien sprak me meteen aan. Er is hier iets positiefs gaande, wat in combinatie met hard werk een speciale transitie kan creëren. De ploeg wil goed voetbal spelen met een hoge intensiteit. Dat ligt mij goed", legt de jeugdinternational zelf zijn keuze voor de Bosschenaren uit.