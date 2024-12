FC Barcelona zet ‘gigantische stap’ richting inschrijving Dani Olmo

FC Barcelona gaat het naar alle waarschijnlijkheid toch voor elkaar krijgen om Dani Olmo in te schrijven voor de tweede seizoenshelft in LaLiga. Vrijdag werd een hoger beroep nog afgewezen door de rechtbank, maar een dag later werd alsnog een ‘gigantische stap’ gezet richting inschrijving, zo meldt MARCA.

Zondag verzamelde de selectie van Hansi Flick zich voor een open training, waarbij de ogen van de Spaanse media vanzelfsprekend waren gericht op Dani Olmo en Pau Víctor, die beiden nog niet zijn ingeschreven voor de tweede seizoenshelft. Zij trainden echter ‘gewoon’ mee met de groep.

De inschrijvingsproblemen hebben alles te maken met de financiële situatie van de Catalaanse club. Barcelona zal voor de jaarwisseling nog met een oplossing moeten komen, anders is het tweetal niet speelgerechtigd voor de tweede seizoenshelft.

Volgens MARCA werd daar zaterdag een gigantische stap in gezet. Er zou namelijk een akkoord zijn bereikt over de verkoop van de VIP-boxen in Camp Nou ter waarde van 100 miljoen euro. Daarmee zou de inschrijving van het tweetal mogelijk gemaakt kunnen worden.

“Op dit moment wordt de betaling afgesloten met diverse Europese en Arabische bedrijven om alles gereed te hebben om de volledige documentatie naar LaLiga te sturen, zodat deze groen licht kan geven”, zo schrijft de Spaanse krant.

Volgens berichten uit Engeland zou Olmo gedurende de afgelopen dagen al in Manchester zijn gesignaleerd om een eventuele transfer te bespreken, mocht de inschrijving alsnog niet doorgaan. Een overstap zou nu echter door de recente ontwikkelingen alweer van tafel zijn.

Olmo kwam afgelopen zomer voor een bedrag van 55 miljoen euro over van RB Leipzig. In de zomer had Barcelona ook al problemen met zijn inschrijving, maar kreeg de club het op de valreep toch voor elkaar. In de eerste seizoenshelft was Olmo goed voor 6 doelpunten en 1 assist in 15 officiële optredens.