'FC Barcelona wil 'grote klapper' maken en zet onder meer Mohamed Salah op verlanglijstje van 5'

FC Barcelona kent een uitstekende seizoensstart onder trainer Hansi Flick en staat bovenaan in LaLiga, maar is nog niet geheel tevreden over de selectie. Volgens Mundo Deportivo willen de Catalanen een flinke klapper maken en is er een lijstje van vijf buitenspelers opgesteld.

Nico Williams staat naar verluidt bovenaan dat lijstje. De vleugelaanvaller van Athletic Bilbao werd afgelopen zomer na zijn sterke optredens op het EK al veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Barcelona, maar toen kwam het niet tot een akkoord.

Ook de naam van Mohamed Salah wordt genoemd. De 32-jarige Egyptenaar loopt komende zomer uit zijn contract bij Liverpool en het lijkt er vooralsnog niet op dat hij zijn verbintenis gaat verlengen. Het financiële plaatje zou echter een groot probleem vormen voor Barcelona.

Dat zou ook het geval zijn bij Leroy Sané, die bij Bayern München eveneens beschikt over een aflopend contract. Waar de Duitse tak van Sky Sports schrijft dat de Duitsers optimistisch gestemd zijn over een contractverlenging, melden Spaanse bronnen juist dat Sané reeds is aangeboden bij Barcelona.

De overige twee namen op het lijstje zijn die van Rafael Leão en Khvicha Kvaratskhelia. Beide spelers, spelend voor respectievelijk AC Milan en Napoli, worden erg gewaardeerd binnen het bestuur van Barcelona.

Afgelopen zomer beschikte Barcelona niet over voldoende financiële middelen om een grote klapper te maken op de transfermarkt, maar Flick zou nu hebben aangegeven dat de club een nieuwe poging moet gaan doen. Onlangs sloten de Catalanen een nieuwe deal met Nike, wat naar schatting meer dan een miljard euro op zal leveren.

Tot dusver draait Barcelona uitstekend in de Spaanse competitie. Afgelopen zondag leed de koploper pas de eerste competitienederlaag tegen Real Sociedad (1-0), nadat een doelpunt van Robert Lewandowski onterecht werd afgekeurd.