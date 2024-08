FC Barcelona moet 5 spelers nog inschrijven voor de start van LaLiga

Iñigo Martínez, Álex Valle, Pablo Torre, Dani Olmo en Pau Victor moeten nog ingeschreven worden als speler van FC Barcelona voor de start van LaLiga. Dat meldt het Catalaanse Mundo Deportivo.

Het is nog maar de vraag of het vijftal zaterdagavond meedoet tijdens het uitduel met Valencia, daar hun registratie drie dagen voor de seizoensstart nog ontbreekt. Teruggekeerde huurlingen als Eric García, Clément Lenglet en Ansu Fati kunnen wel in actie komen in de sinaasappelstad.

Barcelona nam Olmo (26) deze zomer voor 55 miljoen euro over van RB Leipzig, terwijl Valle (20) en Torre (21) juist terugkeerden van een uitleenbeurt aan respectievelijk Levante en Girona.

LaLiga Valencia VAL 2024-08-17T19:30:00.000Z 21:30 Barcelona BAR

Laatstgenoemde club verkocht ook spits Pau Victor (22) aan Barcelona voor 2,7 miljoen euro. Iñigo Martínez staat al een jaar onder contract in het Spotify Camp Nou. Het vijftal zit echter nog in de wachtkamer voor een registratie en is dus nog niet speelgerechtigd op het hoogste niveau van Spanje.

Barcelona slaagt er vooralsnog niet in zich te houden aan de financiële regels van LaLiga, waardoor het nu problemen heeft met de inschrijving van spelers. De club probeert aan de hand van diverse sponsordeals financiële ruimte te creëren, maar slaagt daar nog niet in. Ook de verkoop van meerdere spelers is inmiddels een optie.

Barcelona verwacht op korte termijn een nieuwe lucratieve overeenkomst te sluiten met Nike, wat al een hoop zou schelen. Toch moet er deze maand een stuk meer gebeuren om alle gewenste spelers speelgerechtigd te krijgen.

Ook op het veld zal Barcelona overigens verbetering moeten tonen. De selectie van nieuwbakken trainer Hansi Flick begon de voorbereiding nog met oefenzeges op Olot (1-0), Manchester City (2-2, winst na strafschoppen) en Real Madrid (2-1). De laatste twee oefenduels gingen echter verloren. AC Milan was te sterk na strafschoppen, terwijl AS Monaco tijdens de laatste test met liefst 0-3 te sterk was.