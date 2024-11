FC Barcelona is zaterdagmiddag in eigen huis verrassend onderuitgegaan tegen Las Palmas. Het competitieduel, dat in het teken stond van de 125ste verjaardag van de Catalaanse club, werd met 1-2 verloren. Zo wist Barcelona voor het derde LaLiga-duel op rij niet te winnen, en dreigt het de koppositie in de Spaanse competitie binnenkort kwijt te raken aan Real Madrid. Het gat is nog maar vier punten, terwijl Real nog twee duels tegoed heeft.

Frenkie de Jong, die sinds een paar weken flink wat kritiek krijgt op social media en deze week in de Champions League zelfs door een deel van de Barcelona-fans werd uitgefloten, startte op de bank. Toch stond er wel een Nederlander in de basis: Las Palmas-doelman Jasper Cillessen, tegen zijn oude club.

In de eerste helft gebeurde er genoeg. Cillessen bracht redding op pogingen van Fermín López en Pedri, en Raphinha zag zijn goal uit de rebound worden afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant van het veld werkte Javi Muñoz de bal maar net naast.

Vlak voor rust kreeg Barcelona dé kans op de 1-0, maar Raphinha raakte na een goede kapbeweging de lat. Zo gingen beide ploeg met de brilstand nog op het bord rusten. Overigens kreeg Barcelona met het uitvallen van Alejandro Balde - na een botsing - nog een aardige tegenvaller te verwerken.

Na de rust werd er wél gescoord. Eerst tekende Sandro Ramírez met een diagonale schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied voor de 0-1, twaalf minuten later was het Raphinha die van afstand fraai de 1-1 de korte hoek in schoot.

Tussen die twee doelpunten door was De Jong het veld ingekomen. Toen de middenvelder het veld betrad, liet een klein deel van het publiek opnieuw een fluitconcert horen.

Barcelona ging op jacht naar de derde treffer van dit duel, maar het was Las Palmas dat opnieuw op voorsprong kwam. Voormalig PSV’er Fábio Silva werd diep gestuurd, en faalde oog in oog met doelman Iñaki Peña niet: 1-2.

Het was Cillessen die met een aantal goede reddingen kon voorkomen dat Barcelona opnieuw langszij kwam. Mede dankzij hem boekte Las Palmas, dat door de overwinning naar plek veertien klimt, zodoende een zeer verrassende zege.