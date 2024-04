FC Barcelona herovert plek twee dankzij hattrickheld Robert Lewandowski

FC Barcelona heeft maandagavond de tweede plek heroverd in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Xavi met 4-2 te sterk voor Valencia. De bezoekers speelden de gehele tweede helft met een man minder, vanwege een rode kaart voor doelman Giorgi Mamardashvili. Barcelona staat nu dus weer tweede, met elf punten minder dan koploper Real Madrid. Valencia bezet plek acht.

Barcelona stond aan de aftrap met één andere speler dan vorige week, toen er met 3-2 werd verloren van Real Madrid. Frenkie de Jong, die tegen de Madrilenen een enkelblessure opliep, werd op het middenveld vervangen door Fermín López.

Valencia was in het eerste deel van de wedstrijd enkele keren dicht bij de openingstreffer. Zo keerde Marc-André ter Stegen een inzet van Hugo Duro, en schoot Peter Federico in kansrijke positie naast. Halverwege de eerste helft was het aan de andere kant van het veld wel raak, toen Fermín López fraai een voorzet van Raphinha binnenkopte: 1-0.

Vijf minuten later kwam Valencia op gelijke hoogte. Een diepe bal rolde richting Ter Stegen, die de bal over Duro heen probeerde te wippen. Dat ging echter mis: de bal kwam tegen de spits aan, die daarna voor een leeg doel binnen kon tikken: 1-1.

De bezoekers gingen zelfs met een 1-2 voorsprong de rust in. In de 38ste speelminuut benutte Pepelu een strafschop, die was toegekend na een overtreding van Ronald Araújo op Federico.

In de blessuretijd raakte Araújo met een kopbal nog de paal. Vlak daarna kreeg Valencia-doelman Mamardashvili een rode kaart, nadat hij door middel van een handsbal Lamine Yamal een vrije doortocht belette.

Barcelona profiteerde meteen van het overwicht aan het begin van de tweede helft, toen Robert Lewandowski uit een hoekschop de 2-2 binnenkopte. Daarna ging de thuisploeg door, in de jacht op de voorsprong. Jules Koundé was er dichtbij, maar keeper Jaume Domènech bracht redding.

Tien minuten voor tijd viel de 3-2 alsnog, en opnieuw was Lewandowski de gevierde man. De Poolse spits kopte opnieuw binnen na een hoekschop. In de blessuretijd tekende hij vervolgens met een vrije trap voor de definitieve beslissing: 4-2.

