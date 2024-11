FC Barcelona-fans reageren massaal met keiharde teksten onder Insta-post van Frenkie de Jong

Frenkie de Jong heeft op onder meer Instagram keiharde kritiek gekregen van fans van FC Barcelona na het gelijkspel tegen Celta de Vigo (2-2) zaterdag. De Nederlandse middenvelder viel een kwartier voor tijd in namens de Catalanen, waarna het in de slotfase helemaal misging.

Tot de invalbeurt van De Jong leek er niks aan de hand voor Barcelona. De ploeg stond op een 0-2 voorsprong, door doelpunten van Raphinha en Robert Lewandowski.

In de 75ste minuut voerde Barcelona-trainer Hansi Flick een dubbele wissel door. De Jong en Fermín López kwamen het veld in voor Gavi en Pedri. Een kwartier daarna stond het plots 2-2.

Alfon González maakte zeven minuten voor het einde de 1-2, na belabberd verdedigen van Jules Koundé. Niet lang daarvoor was Barcelona met tien man komen te staan, na de tweede gele kaart voor Marc Casadó.

In de 86ste minuut werd het ook nog 2-2. Hugo Álvarez knalde na goed kapwerk raak, tot grote vreugde van de Celta-aanhang.

De Jong krijgt als gevolg van zijn invalbeurt en het teleurstellende resultaat bakken aan kritiek onder zijn meest recente post op Instagram. Dat is een foto van hemzelf, zijn vrouw Mikky Kiemeney en hun zoontje, van enkele dagen geleden.

“Geen geduld meer met jou, ga alsjeblieft”, reageert er iemand. Andere mensen reageren met ‘Out’, ‘#dejong_out’, ‘Verlaat de club’ of ‘Ik ben klaar met jou’.

Toch krijgt de middenvelder ook steun. “Blijf in Barcelona, luister niet naar deze haatreacties, we houden van jou”, reageert iemand. “Frenkie moet niet weg, jongens. Hij is geweldig”, zegt een ander.