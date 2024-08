Farioli ziet Ajax beter worden: ‘Dat is ons deze wedstrijd 12 keer gelukt’

Francesco Farioli ziet voldoende aanknopingspunten na het bereiken van de derde voorronde van de Europa League met Ajax. De Italiaanse coach vertelt na afloop van de wedstrijd tegen FK Vojvodina (1-3) op welk specifiek terrein zijn ploeg al verbeteringen liet zien.

Het veldspel van Ajax in Servië was net als in Amsterdam niet geheel overtuigend. Toch benadrukt Farioli na afloop vooral de positieve punten. "Ik ben heel blij voor de jongens dat we door zijn", aldus de trainer van Ajax na afloop bij Ziggo Sport. "Ik denk dat het over twee wedstrijden gezien ook verdiend was."

"We zijn op de goede weg", vindt Farioli. "Er zijn heel dingen die beter kunnen, dat is duidelijk. We werken aan automatismen, zodat dingen vloeiend gaan verlopen, bijvoorbeeld in de communicatie tussen spelers onderling."

Farioli ziet al verbetering ten opzichte van de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. "In de vorige wedstrijd hadden we moeite met het drukzetten, maar vandaag hebben we vaak de bal veroverd op de helft van de tegenstander. Vaker dan twaalf keer in de final third (het laatste deel van het veld, red.)."

Ajax werkt op de achtergrond aan de komst van Daniele Rugani, die op huurbasis over zou kunnen komen van Juventus. "Ik ga het niet hebben over spelers van andere clubs", aldus Farioli. "Natuurlijk werk ik samen met Alex (Kroes, red.), Marijn (Beuker, red.) en Kelvin (de Lang, red.) aan mogelijke versterkingen, maar we kunnen niet zo actief zijn als we zouden willen zijn. Dat heeft te maken met de financiële situatie van de club."

Ajax komt in de derde voorronde uit tegen Panathinaikos, dat met 0-4 won van het Bulgaarse Botev Plovdiv. "Er is geen tijd om achterover te leunen", zegt Farioli. "Volgende week spelen we alweer in Griekenland tegen een sterke tegenstander. We gaan ons er goed op voorbereiden."