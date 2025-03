Farioli wijzigt opstelling Ajax op tien (!) plaatsen ten opzichte van donderdag

Trainer Francesco Farioli van Ajax heeft zijn opstelling voor de Noord-Hollandse derby tegen AZ bekendgemaakt. De oefenmeester gooit bijna zijn gehele opstelling om: alleen Matheus blijft staan ten opzichte van afgelopen donderdag. De wedstrijd begint om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Remko Pasveer is nog altijd geblesseerd en dus behoudt Matheus zijn basisplaats. De Braziliaan ziet vier verdedigers voor zich staan: Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Op het middenveld krijgt Kian Fitz-Jim de voorkeur boven Davy Klaassen staan op de rechtshalfpositie. Aanvoerder Jordan Henderson, die in Duitsland geschorst was, keert terug op 6. Kenneth Taylor start links op het middenveld.

Voorin keert Brian Brobbey terug in de basis. De spits was afgelopen week licht geblesseerd, maar kwam midweeks niet in actie en verschijnt dus vrij fit aan de aftrap. Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links) completeren de voorhoede.

"We zijn niet blij met de uitschakeling, maar zoals ik gisteravond al zei: 'we moeten ons Europese reis benaderen met positieve vibes'", blikte Farioli vrijdag bij Ajax TV terug op de uitschakeling in de Europa League.

"Als je in ogenschouw neemt dat wij achttien wedstrijden hebben gespeeld en het team dat de Europa League gaat winnen waarschijnlijk vijftien, dan zegt dat veel. Het algemene gevoel is vooral positief."

Ajax zag titelconcurrent PSV zaterdag eenvoudig winnen van RKC Waalwijk (0-3), waardoor het gat tussen beide ploegen vijf punten bedraagt en de druk weer vol bij Ajax ligt. AZ moet ondertussen winnen om aansluiting te houden in de strijd om plek drie.

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Koopmeiners, Buurmeester; Poku, Parrott, Belic.