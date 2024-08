Francesco Farioli is in grote lijnen tevreden over de prestatie die Ajax donderdag op de mat legde in Polen. De trainer van de Amsterdammers is blij met de 1-4 zege op Jagiellonia Bialystokm, maar had graag gezien dat Ajax de score verder had uitgebouwd. "Zij zullen er nog in geloven in Amsterdam", voorspelt Farioli voor de camera van Ziggo Sport.

Ajax stond in de vijfde minuut te slapen bij een snel genomen hoekschop en kwam op achterstand. "Ik ben heel blij met het resultaat, want de wedstrijd begon voor ons niet goed", aldus Farioli.

"Zij namen de hoekschop heel goed. We waren een halve seconde te laat en werden daarvoor bestraft. We kwamen direct achter, maar de reactie van mijn team was heel positief. We slaagden erin om snel terug te komen. We hadden controle. Er zijn verbeterpunten, maar in het algemeen ben ik heel positief."

Ajax stelde via een kopbal van Mika Godts en een hattrick van Chuba Akpom orde op zaken. "Ik denk dat we het vandaag hadden moeten beslissen, gezien het aantal kansen dat we hadden. We hebben een marge van drie doelpunten opgebouwd, maar de tegenstander zal met deze score nog altijd naar de Johan Cruijff ArenA komen om te vechten."

Farioli is tevreden, maar heeft zijn ploeg niet beter zien spelen dan in andere Europese duels. "Het verschil met voorgaande wedstrijden zit hem in de gemaakte doelpunten. Eerlijk gezegd vind ik deze prestatie van ons niet veel beter dan de vorige wedstrijden. Vandaag maakten we meer goals en we hadden er zelfs meer moeten maken."

Akpom werd met een hattrick de grote man. "Chuba heeft ons zoveel te bieden. De laatste wedstrijden was hij een beetje ongelukkig, hij miste twee of drie grote kansen. Voor een spits is het altijd belangrijk om te scoren. Met de staf onderling hadden we het er al over: 'Het zit eraan te komen, het zit eraan te komen.' Vandaag krijgt hij zijn beloning."

Ook heeft Farioli mooie woorden over Berghuis, die als nummer 10 speelde. "Berghuis speelde een heel goede wedstrijd, zowel aan de bal als verdedigend. We kenden natuurlijk zijn kwaliteiten en die heeft hij vandaag laten zien. Hij besliste het voor ons bij Panathinaikos, en vandaag is hij beslissend met de assist bij de eerste goal van Akpom. Wat me vooral gelukkig maakt is de spirit waarmee hij speelt. Hij is een voorbeeld voor het team."