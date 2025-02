Farioli onthult waarom hij Brian Brobbey in de rust van Ajax - Feyenoord wisselde

Ajax won zondag met 2-1 van Feyenoord en had dat deels te danken aan Brian Brobbey, die in de eerste helft de openingstreffer voor zijn rekening nam. De aanvalsleider bleef opvallend genoeg in de rust van het duel in de kleedkamer achter. Trainer Francesco Farioli laat na afloop van de wedstrijd bij ESPN weten waarom hij dat deed.

Brobbey kent vooralsnog een uiterst moeizaam seizoen. De spits stond voor zondag op één Eredivisie-goal, maar tegen Feyenoord maakte hij dan eindelijk zijn tweede treffer van het seizoen. De spits werkte een voorzet van Steven Berghuis binnen.

"Jij hebt hem gedeblokkeerd", lacht Farioli in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior. "Voor de wedstrijd vroeg je of we passie hadden, dus dacht ik direct na het doelpunt aan jou. Op een goede manier."

Kraay merkt op dat Brobbey veel vertrouwen krijgt van Farioli. Waar de oefenmeester in de eerste seizoenshelft regelmatig koos voor Wout Weghorst, is Brobbey in het kalenderjaar 2025 de onbetwiste nummer één. "Alle spelers geven me heel veel terug, soms meer dan ik hen geef."

"De relatie tussen de technische staf en spelers is een kwestie van geven en nemen en andersom." Farioli geeft aan dat Brobbey zich niet bij zijn teamgenoten hoeft te excuseren voor het gebrek aan doelpunten. "Hij hoeft nergens 'sorry' voor te zeggen. Ik ben degene die al die jongens moet bedanken, één voor één."

Aan het begin van de tweede helft verscheen Weghorst plots op het veld. "Hij was ziek", onthult Farioli de reden voor het wisselen van Brobbey. "Tegen Galatasaray speelde hij al met koorts. Vandaag was hij oké, maar op een gegeven moment kwam hij energie tekort. Daarom hebben we hem gewisseld."

Ajax staat nu twaalf punten voor op Feyenoord en slechts twee achter koploper PSV, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft dan de Amsterdammers. Toch wil Farioli niets weten van een titelrace. "Ik snap dat je de vraag stelt, maar we gaan wedstrijd per wedstrijd. We moeten ons focussen op onze prestaties op de training en tijdens wedstrijden. We gaan niet rekenen, dat is voor mij het allerbelangrijkste."