Farioli meldt nieuwe blessure bij Ajax richting duel met Besiktas: 'Heeft een verstuikte enkel'

Francesco Farioli kan tijdens het Europa League-duel met Besiktas van donderdagavond hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over Youri Baas. De jonge verdediger ontbrak afgelopen zaterdag nog tegen Go Ahead Eagles (1-1) vanwege een blessure. Waar de kans groot is dat Baas voor zijn rentree staat, ontbreekt Anton Gaaei.

De Deense rechtsback, die zaterdag tegen Go Ahead Eagles nog inviel als rechtsbuiten, kampt met een verstuikte enkel. Tegenover zijn afwezigheid staat waarschijnlijk de terugkeer van Baas.

“Het is negentig procent zeker dat Baas fit is. Vandaag (woensdag, red.) wordt er een knoop doorgehakt over zijn inzetbaarheid”, geeft Farioli aan tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Besiktas.

De 21-jarige verdediger wordt dit seizoen door Farioli gebruikt als centrumverdediger en groeide onder de Italiaanse oefenmeester direct uit tot een onbetwiste basisspeler. Tegen Go Ahead Eagles werd Baas in het hart van de defensie vervangen door Ahmetcan Kaplan.

Farioli kan donderdagavond in eigen huis tegen Besiktas niet beschikken over Davy Klaassen. De ervaren middenvelder werd eerder deze maand transfervrij ingelijfd, maar kon niet meer worden ingeschreven voor de competitiefase van de Europa League.

Verder moet de trainer van Ajax het stellen zonder de al langer geblesseerden Steven Berghuis, Sivert Mannsverk, Gaston Ávila en Amourricho van Axel Dongen.