Farioli kiest voor Eredivisie-basisdebutant; Henderson bankzitter tijdens Ajax - NAC

De opstelling van Ajax voor het Eredivisie-duel met NAC Breda is bekend. Trainer Francesco Farioli heeft basisplaatsen in huis voor Ahmetcan Kaplan en Eredivisie-basisdebutant Don-Angelo Konadu. Jordan Henderson begint op de bank, Wout Weghorst maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie na bijna twee maanden blessureleed. De wedstrijd begint om 16.45 uur en is live te volgen op ESPN 2.

Matheus staat bij afwezigheid van de nog altijd geblesseerde Remko Pasveer tussen de palen. Lucas Rosa, Josip Sutalo, Kaplan en Jorrel Hato staan in de Amsterdamse defensie. Anton Gaaei zit nog één wedstrijd schorsing uit, Youri Baas is geblesseerd.

Op het middenveld is Davy Klaassen de controleur van dienst. 'Mister 1-0' wordt in deze linie bijgestaan door Steven Berghuis en Kenneth Taylor.

Voorin ontbreekt Brobbey, doordat hij vorige week tegen PSV zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Konadu wordt voorin bijgestaan door Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links).

Met de 0-2 zege op PSV vergrootte koploper Ajax het gat met zijn concurrent uit Eindhoven naar negen punten. PSV slaagde er zaterdag wel in om FC Groningen te verslaan (1-2), waardoor de druk nu weer bij de Amsterdammers ligt.

“We hebben enkele goede trainingen gehad en de spirit is goed”, blikte Farioli bij Ajax TV vooruit op het treffen met NAC. “Er is geen tijd voor afleiding of om te zweven. We moeten met beide benen op de grond blijven en nog harder werken dan eerst."

Opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Kaplan, Hato; Berghuis, Klaassen, Taylor; Traoré, Konadu, Godts.

Opstelling NAC Breda: Kortsmit; Valerius, Mahmutovic, Greiml, Van Den Bergh, Kemper; Balard, Sauer, Leemans, Sowah; Ómarsson.