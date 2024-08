Fans NAC Breda dankzij 'persoonlijke contacten' tóch welkom in De Kuip tegen Feyenoord

Supporters van NAC Breda zijn op 22 september tóch welkom bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Als gevolg van de wanordelijkheden vorig seizoen tegen Excelsior besloot de KNVB in eerste instantie dat de supporters van de Bredanaars niet mee mochten naar De Kuip, maar na inmenging van de club mogen zij dat nu toch. In ruil voor de gunst zijn er nu geen NAC-fans welkom bij het uitduel met sc Heerenveen, op 31 augustus.

“NAC heeft dankzij de persoonlijke contacten met de bond de wedstrijd kunnen switchen”, schrijft de club in een statement op zijn clubwebsite. NAC koos er bewust voor om niet in beroep te gaan tegen de straf, om zo ‘onnodige’ kosten te vermijden. De club weet namelijk dat het in het verweer ‘onvoldoende aannemelijk kon maken dat er alles is gedaan om het voorval te voorkomen of daders te identificeren.’

Bovendien zou het beroep ruim voor de wedstrijd tegen Feyenoord plaatsvinden, waardoor die wedstrijd altijd zou hebben blijven staan als ‘verboden’ wedstrijd voor de NAC-supporters. De club heeft daarom geprobeerd de straf te verplaatsen naar een andere wedstrijd, om zo min mogelijk supporters de dupe te laten worden van de straf. En met succes.

“Wat in dit proces ontzettend zwaar weegt is dat er meerdere veroordelingen zijn geweest voor vergelijkbare feiten”, vertelt algemeen directeur Remco Oversier. “De strafkaart van NAC geeft geen ruimte om in beroep te gaan en zou nooit in ons voordeel uit kunnen pakken. We zijn dankbaar dat er constructief is meegedacht door betrokken partijen om minder supporters de dupe te laten worden van de eerdere straf.”

“De boodschap blijft dan ook duidelijk: als club krijgen wij te veel boetes en straffen. We moeten samen met de supporters via de Clubraad tot een oplossing komen, want een kleine groep dupeert op deze manier een grote groep supporters. Alleen samen kunnen we werken aan goede oplossingen.”

“Wij hebben iedereen hard nodig in de strijd om handhaving. De wedstrijd afgelopen zondag tegen Ajax is daar het ultieme voorbeeld van en onderschrijft dat we samen het onmogelijke mogelijk kunnen maken." NAC won afgelopen zondag met 2-1 van Ajax en deed daarmee al heel vroeg in het seizoen uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie.

NAC laat tot slot weten dat supporters die online een ticket hebben gekocht voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen, uiterlijk eind volgende week het betaalde bedrag terug op hun rekening ontvangen.