Fans Go Ahead Eagles maken vernederend spandoek over Wouter Goes richting huldiging

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een spandoek van fans van Go Ahead Eagles over Wouter Goes.

Wouter Goes was de gebeten hond na afloop van de verloren TOTO KNVB Beker-finale tegen Go Ahead Eagles, dat na strafschoppen de eerste prijs ooit in de wacht sleepte. De verdediger van AZ viel voornamelijk in negatieve zin op vanwege zijn gedrag richting collega-spelers van de club uit Deventer.

De selectie van Go Ahead Eagles wordt woensdagavond gehuldigd en de fans van de club hebben alvast een groot, spottend spandoek gemaakt, zo blijkt uit de beelden in handen van Voetbal Ultras. Op het spandoek is te zien hoe Goes als hond aan de ketting ligt bij aanvaller Victor Edvardsen, die zich na afloop van de wedstrijd kritisch uitsprak over het gedrag van Goes.