Fans AEK Athene mishandelen drie stewards in ArenA tijdens duel met Ajax

Donderdagavond zijn er drie stewards mishandeld in de Johan Cruijff ArenA, weten onder meer De Telegraaf en Het Parool te melden. Tijdens het Europa League-duel tussen Ajax en AEK Athene (3-1) schenen Griekse fans met laserpennen, die daarop werden aangesproken door de betrokken stewards. Het beveiligingspersoneel werd vervolgens mishandeld door de fans van AEK.

Volgens de berichtgeving ontstond er rond 21:30 uur, een halfuur na de aftrap, een opstootje in de Johan Cruijff ArenA. Griekse supporters maakten gebruik van laserpennen, waarna de stewards ingrepen. Drie personeelsleden werden mishandeld en raakten gewond.

Direct na de wedstrijd werd een verdachte aangehouden, terwijl de Amsterdamse politie meerdere aanhoudingen ‘niet uitsluit’. De aangehouden Griek zit vrijdag nog altijd vast. Het is vooralsnog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de dader.

Er is geschokt gereageerd door het personeel op het incident, zo laat een woordvoerster van de ArenA weten in gesprek met Het Parool. “Iedere vorm van geweld tegen personen of ons gebouw keuren wij ten zeerste af. Er is aangifte gedaan.”

De Amsterdamse politie meldt dat de mishandeling niet het enige incident was in het stadion. “Er werden ook nog twee Griekse supporters aangehouden voor openbare dronkenschap. De recherche heeft de zaak in onderzoek, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.”

Bovendien werd op een terras in de binnenstad van Amsterdam een supporter aangehouden die een trommel bij zich had met daarop een sticker met de tekst ACAB (All Cops Are Bastards). De man kreeg na het betalen van een geldboete zijn trommel terug, zonder sticker.

Niet alleen Griekse supporters kwamen in aanraking met de politie, want ook Ajax-fans misdroegen zich. Voorafgaand aan de wedstrijd werd metrostation Weesperplein ontruimd na vernielingen door Ajaxfans. 147 personen werden aangehouden voor het vernielen van drie metro’s.

