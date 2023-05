Fabuleuze assist met hak beslist kraker: eerste afdaler in Engeland lijkt bekend

Maandag, 8 mei 2023 om 22:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:18

Nottingham Forest lijkt Southampton maandag de genadeklap te hebben uitgedeeld in de Premier League. De ploeg van Steven Cooper ging in een onvervalste degradatiekraker vol spektakel met drie cruciale punten aan de haal (4-3) en komt zo terecht op de (veilige) zestiende plek in de Premier League. Het beslissende doelpunt van Forest werd werkelijk fenomenaal met de hak aangegeven door Morgan Gibbs-White en afgerond door Danilo. Het doek lijkt gevallen voor hekkensluiter Southampton, dat drie wedstrijden voor het eind acht punten onder de streep staat. Alleen een wonder kan the Saints, sinds 2013 actief op het hoogste niveau, nog behoeden voor degradatie.

Taiwo Awoniyi voorzag Forest van een vliegende start door binnen 21 minuten twee doelpunten te maken. De Nigeriaanse spits tikte eerst vrij eenvoudig een lage voorzet binnen van Brennan Johnson. De tweede treffer van Awoniyi, een volley ineens uit de draai, was van grote schoonheid: 2-0. Southampton bracht de spanning in de 25ste minuut terug via een goed uitgevoerde counter. Carlos Alcaraz bleef vlak voor het doel ijzig kalm in de afronding: 2-1.

Southampton riep vlak voor rust nieuwe problemen over zichzelf af. Ainsley Maitland-Niles tikte Johnson onnodig aan in het strafschopgebied, waarna een penalty aan Forest werd toegekend. Gibbs-White schoot die door het midden binnen: 3-1. Southampton vocht voor zijn laatste kans en kwam zes minuten na rust terug tot 3-2. Een hoekschop van James Ward-Prowse werd binnengekopt door Lyanco.

Zo bleef een resultaat in de lucht hangen voor the Saints. In de 73ste minuut vergrootte Danilo daar echter een eind aan. De middenvelder van Forest kon van dichtbij in alle vrijheid binnenschieten, nadat Gibbs-White de bal met een fabuleuze hakbal voor hem had klaargelegd: 4-2. Een buitenspelgoal van Forest-verdediger Felipe werd daarna nog geannuleerd, terwijl Southampton diep in blessuretijd een penalty kreeg vanwege een lichte overtreding op Roméo Lavia. Ward-Prowse schoot van elf meter raak: 4-3. Southampton had nog enkele minuten voor een resultaat, maar slaagde niet.