PSV overweegt Ricardo Pepi een nieuw contract aan te bieden, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano via X. De nieuwtjesjager beweert dat de regerend landskampioen recent meerdere biedingen heeft afgewezen.

Volgens Romano wil PSV de 21-jarige spits absoluut niet verkopen. Om die reden zouden de Eindhovenaren werken aan een nieuw contract voor Pepi.

Het huidige contract van de Amerikaans international loopt nog door tot medio 2028. Rik Elfrink meldde zich maandagavond vlak na het nieuws van Romano op X.

De journalist van het Eindhovens Dagblad bevestigt dat PSV het contract van Pepi wil opwaarderen. Een verkoop lijkt totaal niet aan de orde. “Biedingen rond 20 miljoen euro zijn zeker niet genoeg voor PSV.”

“Pepi is enorm belangrijk voor PSV geweest, met al zijn geduld en goals. Dat wil de club belonen. Pepi zelf heeft het liefst speeltijd. Komende periode wijst uit hoe dat zich gaat ontwikkelen”, aldus Elfrink.

Het Duitse Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Pepi op zo’n 18 miljoen euro. PSV betaalde vorige zomer naar verluidt 11 miljoen euro om de goaltjesdief over te nemen van FC Augsburg.

Sindsdien speelde Pepi 1.480 minuten in de hoofdmacht van PSV, verdeeld over 62 officiële wedstrijden. Daarin was de rechtspoot goed voor liefst 22 doelpunten en 5 assists.