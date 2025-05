Fabrizio Romano meldt heel ander nieuws over Kevin De Bruyne en Liverpool

Liverpool is niet in gesprek met Kevin De Bruyne en heeft hem ook geen aanbieding gedaan, zo meldt Fabrizio Romano. Dat is opvallend, aangezien Gianluca Di Marzio, die doorgaans goed geïnformeerd is, woensdagavond nog het tegenovergestelde beweerde. De 33-jarige ster van Manchester City vertrekt na dit seizoen transfervrij.

De Bruyne zou volgens Di Marzio een aanbieding van Liverpool op zak hebben. Die informatie heeft Romano niet, vertelt hij op YouTube. “Ik heb hier heel veel berichten over gekregen.”

“Voor zover ik weet is Liverpool niet in onderhandeling met De Bruyne. Ze hebben hem niet benaderd en voeren geen gesprekken met hem”, aldus de transferjournalist.

De Bruyne is wel met andere clubs in gesprek. Chicago Fire is nog steeds een optie, zegt Romano. “Chicago Fire is echt geobsedeerd door De Bruyne. We zullen dus zien hoe het gaat en of hij in Europa blijft. Ik weet in ieder geval niets van gesprekken tussen De Bruyne en Liverpool.”

De Bruyne heeft sinds de aankondiging van zijn vertrek bij Manchester City meermaals tussen neus en lippen door laten blijken dat hij zelf niet achter die beslissing staat. Vorige week, na het thuisduel met Wolverhampton Wanderers, ging hij wederom in op het besluit van de club.

“Veel teamgenoten hebben met me gesproken. Ik vind het jammer dat ik moet vertrekken, maar soms gaat het zo in het leven”, aldus een zichtbaar teleurgestelde De Bruyne, die een lans brak voor zichzelf. “Hoe ik presteer en hoe ik me als teamgenoot gedraag, is hoe iedereen zich hoort te gedragen. Ik geef gewoon alles om de wedstrijd te winnen.”

“Ik denk dat ik laat zien dat ik hier nog steeds kan spelen. Anders zou ik niet laten zien wat ik laat zien in de afgelopen vier à vijf weken”, aldus De Bruyne. De 109-voudig international van België kwam in de zomer van 2015 voor 76 miljoen euro over van VfL Wolfsburg.

In Manchester zou hij alles winnen wat er te winnen valt. De teller van De Bruyne, die door velen wordt gezien als een van de beste spelers in de Premier League ooit, staat momenteel op 418 wedstrijden voor the Citizens.