Fabrizio Romano deelt plotseling nieuws over scorende debutant Jong Ajax

Meerdere geïnteresseerde Europese topclubs monitoren de situatie van Rayane Bounida (18) bij Ajax. Dat nieuws brengt transferjournalist Fabrizio Romano dinsdagochtend via X. De Belgische middenvelder loopt komende zomer uit zijn contract in Amsterdam.

Maandagavond debuteerde Bounida in het betaald voetbal. De rechtsbenige aanvallende middenvelder deed vier minuten mee tegen De Graafschap (2-0 winst) en wist direct te scoren.

In blessuretijd kapte Bounida zijn tegenstander op fraaie wijze uit, waarna hij de bal keurig achter doelman Joshua Smits schoot. Jong Ajax pakte mede daardoor drie punten in de Keuken Kampioen Divisie.

Een dag later meldt Romano zich op X. “Het Ajax-talent heeft zich gevoegd bij Muy Manero en zijn contract loopt komende zomer af.”

“Hij is nog steeds in gesprek met Ajax over een nieuw contract, maar veel topclubs met interesse houden de situatie in de gaten”, aldus Romano.

Bounida is aanvoerder van België Onder 19. Ajax pikte het toptalent in de zomer van 2022 op bij RSC Anderlecht. Vanwege zijn leeftijd kon Bounida destijds slechts voor drie seizoenen tekenen.

Het Nieuwsblad bracht eerder naar buiten dat Bounida in Amsterdam jaarlijks minstens een half miljoen euro opstrijkt. De Belg moet naar verwachting inleveren indien hij bij Ajax wil blijven.