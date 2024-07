‘FA zet torenhoog in en wil trainer van Engelse topclub als opvolger Gareth Southgate’

De Engelse voetbalbond zet torenhoog in wat betreft de opvolging van Gareth Southgate. Volgens The Independent hoopt de FA namelijk Pep Guardiola te strikken als bondscoach. De Spanjaard heeft nog een contract voor één seizoen bij Manchester City.

Dat laatste gegeven wordt door de Engelsen niet als een obstakel gezien. De FA is bereid te wachten totdat Guardiola's contract afloopt in de zomer van 2025. Tot die tijd zou de bond in zee gaan met een interim-trainer.

The Independent plaatst direct een kanttekening bij het ambitieuze plan. "Hoewel het niet de eerste keuze van de bond is om te wachten, is de Catalaan een dergelijk uitstekende kandidaat dat de FA zijn opties gaat heroverwegen indien er enige kans is Guardiola te strikken", aldus het Engelse medium.

Een van de redenen waarom Guardiola een geschikte kandidaat is, heeft te maken met zijn ervaring in de Premier League. De FA is namelijk op zoek naar een keuzeheer die affiniteit heeft met de cultuur van het Engelse nationale team.

Bovendien heeft Guardiola eerder aangegeven gecharmeerd te zijn van het idee om een nationale selectie te managen. Nog niet zo lang geleden was de oud-middenvelder in beeld bij de bond van Brazilië.

Overigens is het nog allerminst een uitgemaakte zaak dat Guardiola in 2025 vertrekt bij Manchester City, al heeft de oefenmeester daar wel op gehint. "De realiteit is dat de kans groter is dat ik vertrek dan dat ik langer blijf", zei Guardiola na afloop van het laatste Premier League-seizoen. "Ik ben hier nu acht jaar, straks negen. Voor nu heb ik het gevoel dat ik tot en met komend seizoen blijf."

Tussenoplossing

Mocht de FA daadwerkelijk vol voor Guardiola gaan, zal er in de tussentijd een andere trainer voor de groep moeten staan. Voor die rol kijkt de voetbalbond vermoedelijk in eigen stal rond. Lee Carsley, momenteel hoofdtrainer van het Engelse Onder 21-elftal, wordt dan mogelijk naar voren geschoven.

