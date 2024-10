FA legt Nottingham Forest straf op; club gaat in beroep

De FA maakt vrijdag bekend dat Nottingham Forest een boete van bijna 900.000 euro krijgt. Aanleiding voor de straf is de berichtgeving van de club op X na de 2-0 nederlaag tegen Everton vorig seizoen.

Nottingham Forest schreef in april na de nederlaag tegen de ploeg uit Liverpool op X: “Drie extreem slechte beslissingen - drie penalty's niet gegeven - die we gewoon niet kunnen accepteren. Ons geduld is meerdere keren op de proef gesteld”.

De Premier League-club claimt daarnaast dat de VAR die was aangesteld voor het duel met Everton een fan van degradatieconcurrent Luton Town zou zijn. De club zegt de scheidsrechtersbond hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

De berichtgeving komt Nottingham Forest nu duur te staan. “Nottingham Forest is zeer teleurgesteld over het besluit van de regelgevende commissie. We zijn vooral bezorgd over het feit dat de FA in haar verklaring een sanctie eiste van bijna 1,2 miljoen euro.”

De Engelse club legt zich echter niet neer bij de straf en gaat in beroep. “We zijn van mening dat dit verzoek, samen met de daaropvolgende boete, volledig disproportioneel is en de club zal in beroep gaan tegen de beslissing.”

Nottingham Forest wist zich vorig seizoen op het nippertje te handhaven in de Premier League. Dit seizoen is de ploeg van Nuno Espírito Santo een stuk beter aan het seizoen begonnen. De club wist knap te winnen van het Liverpool van Arne Slot en staat na zeven speelronden op de tiende plaats.