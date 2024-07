Extra wijziging in opstelling Nederlands elftal: Bergwijn staat zeer verrassend in de basis

Het Nederlands elftal gaat proberen om voor het eerst sinds 2008 de kwartfinale op een EK te halen. In een poging Roemenië in de achtste finale aan de kant te zetten kiest bondscoach Ronald Koeman ervoor om Joey Veerman en Lutsharel Geertruida aan de kant te houden. Zij worden vervangen door Denzel Dumfries en Xavi Simons, zo was al bekend. Er blijkt nog één zeer opvallende wijziging te zijn: Steven Bergwijn komt in de ploeg voor Donyell Malen. Het duel in de Allianz Arena in München begint om 18:00 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen verdedigt het doel van Oranje en ziet vier verdedigers voor zich staan met Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Laatstgenoemde kampte de afgelopen dagen met 'fysieke klachten', maar die zijn niet ernstig genoeg gebleken om hem aan de kant te houden.

Op het middenveld wordt Veerman na zijn matige optreden tegen Oostenrijk (2-3 verlies) geslachtofferd. Simons, die de PSV'er nog voor rust verving, staat ditmaal in de basis en mag het op de 10-positie laten zien. Achter hem completeren Tijjani Reijnders en Jerdy Schouten het middenveld.

Voorin kiest Koeman zeer verrassend voor Bergwijn als rechtsbuiten. De aanvaller van Ajax maakt zijn basisdebuut op het EK en komt in de ploeg voor Malen. Memphis Depay staat in de spits, terwijl Cody Gakpo, die met twee treffers topscorer van Oranje op het EK is, aan de linkerkant van de voorhoede geposteerd staat.

Koeman hoopt dat de offday tegen Oostenrijk op het juiste moment langs is gekomen. "De spelers en staf zijn heel open naar elkaar geweest. Daarna ga je trainen en zie je een reactie bij de spelers. Die geeft mij het gevoel dat de teleurstelling in allerlei opzichten is verwerkt. Alleen ja, je moet de bevestiging dinsdag zien."

"Ik heb het idee dat alles is aangekomen", vertelde Koeman later tegenover de NOS. "Dat is een gevoel, maar het moet gebeuren op het veld. Bij een goed resultaat ziet de wereld er weer anders uit. Het vertrouwen heeft wel een deukje opgelopen. Om aanspraak te maken op meer moet het beter."

Als Oranje erin slaagt om Roemenië te verslaan, speelt het op zaterdagavond de kwartfinale tegen Oostenrijk of Turkije. Die twee landen nemen het later op de avond, om 21:00 uur, tegen elkaar op in de laatste achtste finale van het toernooi.

Opstelling Roemenië: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; Marius Marin; Man, Razvan Marin, Stanciu, Hagi; Dragus

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Bergwijn, Memphis, Gakpo.

