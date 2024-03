Excelsior-sterkhouder Siebe Horemans maakt fraaie stap omhoog in Eredivisie

Siebe Horemans speelt de komende seizoenen voor FC Utrecht, zo maakt de club uit de Domstad donderdag bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige rechtsback komt transfervrij over van Excelsior, waar hij eind juni uit zijn contract loopt. Horemans is na Alonzo Engwanda (RSC Anderlecht) de tweede zomerse aanwinst voor Utrecht.

Horemans heeft zich voor drie seizoenen aan Utrecht verbonden. “Met Siebe halen we een rechtsback binnen die rust uitstraalt en beschikt over een goede passing”, zo zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de clubwebsite.

Zuidam denkt dat Horemans een goede versterking is voor zijn club. “Bij Excelsior heeft hij laten zien zowel verdedigend als aanvallend een meerwaarde te zijn. We zijn blij dat Siebe voor ons heeft gekozen en kijken uit naar een goede samenwerking.” Horemans miste dit seizoen nog geen wedstrijd bij Excelsior.

Horemans zelf komt niet aan het woord op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever, maar laat wel van zich horen via de kanalen van Excelsior. “Ik heb in de afgelopen jaren heel veel gespeeld en geleerd bij Excelsior. Als voetballer, maar ook als mens. Ik heb hier alles meegemaakt; Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, de degradatie in 2019, de promotie in 2022.”

“Ik heb me in die zes seizoenen kunnen ontwikkelen en daardoor kan ik nu de overstap maken naar FC Utrecht. Ik ben Excelsior dankbaar en wil het seizoen hier goed afmaken en ervoor zorgen dat Excelsior in de Eredivisie blijft”, aldus Horemans, die al sinds 2018 in Nederland speelt.

Excelsior nam de Belgische Horemans in de zomer van 2018 op huurbasis over van KAA Gent, waarna hij een jaar later definitief tekende in Rotterdam. In de afgelopen jaren groeide hij uit tot een absolute sterkhouder bij Excelsior. Inmiddels staat de teller voor Horemans op 188 officiële wedstrijden namens de Kralingers, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 20 assists.

Door zijn transfervrije status is Horemans een goedkope versterking voor Utrecht. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 900.000 euro, maar Excelsior houdt dus geen transfersom over aan zijn vertrek. Horemans is na Engwanda de tweede Belgische versterking voor Utrecht komende zomer.

