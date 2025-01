Excelsior ontvangt fors buitenlands bod voor KKD-toptalent Cedric Hatenboer

Cedric Hatenboer staat in de concrete belangstelling van Anderlecht, zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdag. De Belgische topclub heeft inmiddels al een bod van 1,5 miljoen euro, exclusief bonussen, uitgebracht op de defensieve middenvelder. Excelsior zet hoger in.

De nog altijd pas negentienjarige Hatenboer kwam vorig seizoen in de Eredivisie niet aan bod bij Excelsior, maar dit seizoen is alles anders. De rechtspoot, die tot medio 2026 vastligt in Kralingen, is een vaste kracht in het elftal van trainer Ruben den Uil.

Technisch directeur Niels van Duinen weet dat hij goud in handen heeft en wil dan ook een forse transfersom zien voor de jongeling. Het bod van Anderlecht komt tekort, al ligt het voor de hand dat de Brusselaars terugkeren.

Hatenboer heeft ook interesse gewekt van FC Twente, dat in hem een potentiële versterking voor het middenveld ziet. De Tukkers, die ook interesse hebben in Ajacied Kristian Hlynsson, zullen echter haast moeten maken om kans te blijven houden op Hatenboers handtekening.

Hatenboer wisselde voor zijn doorbraak in het betaalde voetbal regelmatig van club. Zo kwam hij via VOC Rotterdam in 2013 terecht bij Excelsior, waarna hij via Sparta Rotterdam, Ajax, opnieuw Sparta, Alphense Boys en Feyenoord terugkeerde bij Excelsior.

Transfermarkt schat de waarde van het talent in op een half miljoen euro. Of Hatenboer zelf een voorkeur heeft voor een club, is vooralsnog onbekend.

Als Hatenboer vertrekt, zou dat sportief gezien een grote aderlating zijn voor Excelsior. De ploeg van Den Uil staat tweede en dat zou aan het einde van de rit genoeg zijn voor directe promotie naar de Eredivisie.