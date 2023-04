Excelsior houdt mede dankzij wereldredding Stijn van Gassel stand bij Vitesse

Zaterdag, 22 april 2023 om 22:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:08

Vitesse en Excelsior hebben na een weinig verheffende wedstrijd een punt overgehouden aan hun onderlinge ontmoeting. De Arnhemmers waren lange tijd de betere partij, maar overtuigden net als Excelsior niet: 0-0. Excelsior-doelman Stijn van Gassel was de uitblinker bij de Rotterdammers, door onder meer een zeker lijkend doelpunt uit het doel te tikken. Vitesse blijft dertiende staan en is nog allerminst zeker van lijfsbehoud. Excelsior staat er met drie punten minder en een zestiende plaats nog minder florissant voor. Wel pakten de Kralingers hun eerste punt in een uitwedstrijd sinds 8 oktober vorig jaar.

In de wetenschap dat Emmen eerder op de zaterdagavond won, en dus terechtkwam op de gevreesde zestiende plaats, moest Excelsior winnen om de vijftiende plaats te heroveren. Daar was in de eerste helft echter weinig van te merken. De Rotterdammers probeerden het bij vlagen wel, maar kwamen niet tot een schot op doel. Het gevaarlijkste moment van de bezoekers was een voorzet van Couhaib Driouech, die bij de tweede paal ternauwernood kon worden weggewerkt door de Arnhemse verdediging. Vitesse, waar trainer Phillip Cocu terugkeerde na een blindedarmontsteking, was de betere partij in de eerste helft. De kansen bleven echter uiterst schaars. Kacper Kozlowski kwam nog het dichtst bij, maar de mooie volley van de Pool werd even zo knap overgetikt door Van Gassel.

In de openingsminuten na rust gebeurde er al meer dan in de gehele eerste helft. Allereerst was het een klein wonder dat Vitesse via kopbal van Melle Meulensteen niet op voorsprong kwam. De verdediger, die als centrale middenvelder stond opgesteld, zag zijn kopbal deels over de lijn verdwijnen, maar Van Gassel bracht redding door de bal via de onderkant van de lat uit het doel te slaan. Amper een minuut later bracht de doelman weer uitstekend redding, doordat hij zich breed maakte en zo redde op een schot van de volledig ongedekte Kozlowski.

Het eerste gevaar in de tweede helft van de kant van Excelsior kwam van de voet van Peer Koopmeiners, maar ook hij kreeg zich schot niet tussen de palen. Het niveau van de wedstrijd werd er naarmate de wedstrijd vorderde niet beter op. Marco van Ginkel besloot het daarom maar eens van afstand te proberen, maar ook de middenvelder stuitte op Van Gassel. Gabriel Vidovic kreeg in blessuretijd nog een grote kans. De Kroaat stond volledig vrij in de zestien en zag zijn schot ternauwernood naast gaan. Vitesse kreeg uiteindelijk liefst zeventien hoekschoppen te nemen, maar dreigend werd het daaruit bijna niet.