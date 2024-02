Ex-PSV'er staat 7 maanden na vertrek plots voor transfer naar Manchester City

Sávio staat voor een transfer naar Manchester City, zo meldt Fabrizio Romano maandagavond. De negentienjarige buitenspeler van Girona stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van Duitse en andere Engelse clubs, maar verkast in de zomer dus definitief naar the Citizens. Romano maakt niet bekend wat Manchester City voor zijn diensten betaalt.

Sávio werd door Troyes AC in de zomer van 2022 voor 6,5 miljoen euro overgenomen van het Braziliaanse Atlético Mineiro, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Troyes is, net als overigens Girona, Manchester City en onder meer New York City en Melbourne City, onderdeel van de City Football Group. Hoewel de Braziliaan in de zomer dus verkast naar Manchester City, blijft hij nog steeds ‘eigendom’ van de City Football Group, net zoals hij nu is.

Troyes verhuurde Sávio ruim drie weken na zijn komst aan PSV, maar daar wist hij geen potten te breken. De zesvoudig international van Brazilië Onder 20 kwam – mede door een hamstringblessure – tot slechts 150 speelminuten in de hoofdmacht van de Eindhovenaren, verdeeld over 8 duels. Daarin scoorde hij niet, maar was hij wel verantwoordelijk voor twee assists. Namens Jong PSV kwam de linkspoot tot negen wedstrijden, twee goals en evenveel assists in de Keuken Kampioen Divisie.

Adil Ramzi was vorig seizoen trainer van Jong PSV en maakte Sávio dus van dichtbij mee. “PSV had niet het juiste plan”, zei de nu clubloze trainer enkele weken geleden in gesprek met de Volkskrant over de jonge Braziliaan. "Een intuïtieve voetballer met extra klasse, zoals eerder Memphis Depay, Steven Bergwijn, Cody Gakpo en Noni Madueke. Ik heb negen jaar bij PSV gewerkt. Dan zit hij bij de top twee, top drie van buitenlandse talenten die PSV aantrok."

"Hij sprak geen woord Engels en geen woord Nederlands. Maar als we een oefening uitlegden, snapte hij die als eerste. Hij was straatslim”, aldus Ramzi. “Een rustige jongen verder, geen brutale gozer. Maar ook nog een kind dat je moet knuffelen en je aandacht moet geven als club. Dat is in mijn ogen te weinig gebeurd."

Troyes verhuurde hem afgelopen zomer aan Girona, waar de linkspoot wél indruk maakt. Sávio, die in 22 van de 23 competitiewedstrijden aan de aftrap stond, was tot dusver goed voor 5 doelpunten en 7 assists.

In de vier bekerwedstrijden kwam hij twee keer op het scorebord. Met Girona doet de rappe buitenspeler het overigens uitstekend. De club, waar Daley Blind onder contract staat, staat op de tweede plaats in LaLiga, twee punten onder koploper Real Madrid.

