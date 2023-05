Ex-Feyenoorder met 16 goals en 19 assists onderweg terug naar Eredivisie

Woensdag, 17 mei 2023 om 09:25 • Morris Visser • Laatste update: 09:35

Emil Hansson gaat er dit seizoen ruimschoots vandoor met de titel van meest waardevolle speler in de Keuken Kampioen Divisie. De linkeraanvaller van Heracles Almelo heeft met 16 goals en 19 assists in 35 wedstrijden een groot aandeel gehad in het behalen van promotie naar de Eredivisie. Voetbalzone ging langs in Almelo en sprak met de Zweeds-Noorse aanvaller onder meer over een nieuwe kans in de Eredivisie, nadat hij bij Feyenoord niet wist te slagen.

Na één seizoen Keuken Kampioen Divisie, is Heracles Almelo weer terug op het hoogste niveau. Dat is voor een groot deel te danken aan Hansson, die genomineerd is voor de titel beste speler van het seizoen. “Het was een goed jaar, niet alleen persoonlijk maar ook voor de club. Het is heel belangrijk voor de club dat we weer terugkeren in de Eredivisie, zowel financieel als voor ons als spelers. Heracles hoort gewoon in de Eredivisie te voetballen, daar hebben wij ook zeker de selectie voor.”

Met 16 goals en 19 assists in de tot op heden 35 gespeelde wedstrijden, is Hansson van onschatbare waarde voor Heracles. Hij is dan ook genomineerd voor de award voor 'Beste Speler’ in de Keuken Kampioen Divisie. “Het is een mooie bevestiging dat ik het dit jaar goed heb gedaan, maar het is voor mij het belangrijkste dat we kampioen worden. Ik ga mijn best doen om hier nog belangrijk in te zijn. Een individuele prijs winnen is natuurlijk altijd wel mooi.”

Het contract van Hansson loopt tot medio 2024 door in Almelo. De aanvaller is blij dat hij zich in zijn potentieel laatste seizoen kan laten zien op het hoogste niveau van Nederland. “Ik wil niet te hard van stapel lopen, maar ik denk wel dat ik er nu klaar voor ben om mij te laten zien op een hoger niveau dan de Keuken Kampioen Divisie. Ik ben klaar voor de Eredivisie.”

Stemmen op de Beste Speler en Beste Keeper kan hier tot vrijdag 19 mei (20.00 uur). De trainers en aanvoerders van alle clubs uit de Keuken Kampioen Divisie kiezen het Beste Talent en de Beste Trainer van dit seizoen.