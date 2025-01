Everton wil clublegende aanstellen als vervanger van ontslagen Sean Dyche

Everton heeft David Moyes gebombardeerd als opvolger van de ontslagen Sean Dyche, zo meldt Voetbal International op basis van Engelse bronnen. De 61-jarige Schot kent een roemrijk verleden bij the Toffees en zit sinds zijn vertrek bij West Ham United zonder club.

Everton kwam donderdagmiddag met het nieuws naar buiten dat het Dyche op straat had gezet. De Engelsman moest vertrekken vanwege de tegenvallende resultaten. Dyche stond bijna twee jaar aan het roer bij Everton, maar wist in de laatste elf wedstrijden maar één keer te winnen. Hierdoor staat de ploeg uit Liverpool één punt boven de degradatiestreep.

David Moyes wordt nu gezien als de topkandidaat om de vacature in te vullen. De Schot stond tussen 2002 en 2012 ook al aan het roer bij Everton en vertrok vervolgens naar Manchester United.

Moyes, die wordt gezien als een clublegende, wist van Everton een stabiele subtopper te maken. Na zijn vertrek ging het langzaam bergafwaarts met the Toffees, die de laatste jaren voornamelijk tegen degradatie strijden.

Donderdagavond wist Everton zonder Dyche te winnen in de derde ronde van de FA Cup tegen derdeklasser Peterborough United (2-0). Voormalig clubicoon Leighton Baines stond als interim-trainer voor de groep. De oud-linksback van Everton traint momenteel de Onder 18 van de club.

Het duel had een speciaal tintje. Veteraan Ashley Young had de kans om tegen zijn zoon Tyler, die uitkomt voor Peterborough United, te spelen. Manager Darren Ferguson, zoon van de legendarische manager Sir Alex Ferguson, besloot de achttienjarige middenvelder echter geen minuten te gunnen.

Het is nog onbekend of Moyes zin heeft in een nieuw dienstverband bij de nummer zestien van de Premier League. De manager liet eerder weten alleen open te staan voor een bijzondere uitdaging. “Als er nog een hoofdstuk komt, dan moet het wel een goed hoofdstuk zijn. Ik zou niet zomaar ergens instappen en iets heel moeilijks gaan doen. Bijvoorbeeld strijden tegen degradatie, wat ik een aantal keren heb gedaan.”