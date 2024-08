Bayer Leverkusen overweegt om Santiago Gimenez aan te trekken. Dit onthult journalist Daniel Reyes van de Mexicaanse tak van Fox Sports dinsdag. De aanvaller van Feyenoord leek eerder op weg naar Nottingham Forest, maar zag uiteindelijk toch af van een transfer naar de Engelse club.

''Enkele clubs uit de Premier League volgen Gimenez, al is dat niet zo serieus als Nottingham Forest'', verklaart Reyes in het Mexicaanse televisieprogramma FOX Gol Mundial. ''Maar in de Bundesliga is er een populaire club met een trainer (Xabi Alonso, red.) die iedereen mag. En die ook nog eens Spaans spreekt.''

''Santi Gimenez is gecharmeerd van Leverkusen. Er zal echter eerst een speler moeten worden verkocht'', zo benadrukt Reyes in zijn berichtgeving. ''Mocht de deal deze maand niet lukken, dan keert Leverkusen wellicht in de winterse transferperiode terug voor Gimenez. Er wordt al gesproken tussen beide partijen en de verstandhouding is goed.''

In de optiek van Reyes is het niet slecht voor Gimenez om zijn verblijf bij Feyenoord met minstens een halfjaar te verlengen. ''Hij gaat weer in de Champions League spelen en kan dan in januari alsnog de stap richting Leverkusen maken.'' Het is nog wel onduidelijk of de Duitse kampioen spoedig een eerste bod zal neerleggen bij Feyenoord.

Megabod

Nottingham Forest legde zondag een nieuw megabod van 33 miljoen euro, inclusief bonussen, neer voor Gimenez. Feyenoord twijfelde even, maar neigde toch naar accepteren van het riante aanbod. Gimenez zette zelf echter een streep door de miljoenentransfer.

De eerste die met dat nieuws naar buiten kwam was Reyes. De Mexicaanse sportjournalist onderhoudt nauwe banden met de begeerde Gimenez en volgt de aanvaller van Feyenoord al jaren op de voet.

Gimenez ligt in Rotterdam vast tot medio 2027, waardoor Feyenoord geen haast lijkt te hebben met de verkoop van de spits. Voorlopig staat hij dus nog onder contract in De Kuip, maar dat kan een dezer dagen dus nog veranderen.