Eto'o wordt hard gestraft na grensoverschrijdend gedrag richting jonge vrouwelijke spelers

Samuel Eto'o wordt voor zes maanden verbannen uit voetbalstadions. De disciplinaire commissie van de FIFA geeft de voorzitter van de Kameroense voetbalbond die straf vanwege grensoverschrijdend gedrag tijdens het recente WK Onder 20 voor vrouwen.

Eto'o misdroeg zich op 11 september van dit jaar bij de kwartfinalewedstrijd Brazilië - Kameroen (3-1) op het vrouwen-WK onder 20. Eto'o maakte zich schuldig aan beledigingen en ander wangedrag richting de jonge speelsters en richting officials.

Eto'o mag zes maanden lang geen wedstrijden van vertegenwoordigende elftallen van Kameroen bijwonen.

Het is niet voor het eerst dat Eto'o in opspraak raakt. De oud-topspits van onder meer FC Barcelona en Inter treiterde recent Marc Brys, de bondscoach van Kameroen. Die had het gevoel dat Eto'o hem wilde 'wegpesten', maar bleef aan als keuzeheer van het land. Eto'o heeft zijn ruzie met Brys inmiddels bijgelegd.

Eto'o zorgde twee jaar geleden ook op het WK in Qatar voor controverse. Toen gebruikte de oud-aanvaller geweld tegen een Algerijnse vlogger, die vroeg of Eto'o de scheidsrechter had omgekocht. Eto'o was aanwezig als ambassadeur van het toernooi.