ESPN ziet dringend verzoek aan scheidsrechter Alex Bos in rust glashard geweigerd worden

Het regent vrijdagavond klachten bij ESPN over de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen Helmond Sport en FC Volendam. De ploegen spelen in shirts die - zeker op televisie - erg veel op elkaar lijken. ESPN probeerde het in de rust te corrigeren, maar kreeg nul op het rekest.

Helmond Sport speelt in het traditionele thuistenue met rood shirt en zwarte broek, terwijl FC Volendam een donker uitshirt aanheeft met een oranje broek.

Hans Kraay junior, de vaste analist van ESPN bij de Keuken Kampioen Divisie, klaagde in de rust openlijk over de gelijkende shirts. "Mag ik een oproep doen aan de scheidsrechter? Zou hij iemand van FC Volendam of Helmond Sport andere shirts kunnen laten aandoen?! Ik zie 22 dezelfde shirts!"

Presentator Pascal Kamperman stelde vervolgens dat ESPN als uitzendgemachtigde het verzoek heeft neergelegd bij scheidsrechter Alex Bos om een van beide partijen in de rust te laten veranderen van tenue.

Toen de tweede helft op het punt van beginnen stond, kwam het verdict. "Ze gaan de shirts niet aanpassen", aldus Kamperman. Kraay junior gaf aan het 'heel apart' te vinden. "Maar ik zal er niet kwaad over worden."