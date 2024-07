ESPN vraagt bondscoach Ronald Koeman of Memphis Depay zijn zweetband mag blijven dragen bij het Nederlands elftal

Ronald Koeman is op de persconferentie voor het oefenduel met IJsland ingegaan op de inmiddels wereldberoemde zweetband van Memphis Depay. De aanvaller maakte de nodige tongen los door donderdag met een zweetband op het veld te verschijnen tegen Canada. Koeman geeft aan geen problemen te hebben met het accessoire.

Koeman wist donderdag na het duel met Canada (4-0) nog niet zo goed wat hij van de zweetband moest vinden. Zondag geeft de keuzeheer aan dat hij onaangenaam verrast werd, omdat hij pas vlak voor de aftrap wist dat Memphis met een zweetband om zou spelen.

"In 1988 hadden we de Gullit-pruik, dat was een rage. Nu wordt de haarband een rage. Heb je het er nog serieus met Memphis over gehad?", vraagt ESPN-verslaggever Pascal Kamperman aan Koeman. "Ja, dat heb ik volgens mij ook gezegd", antwoordt de keuzeheer.

Koeman werd na afloop van de wedstrijd tegen Canada 'geconfronteerd' met de zweetband van Memphis. "De oude Koeman had er misschien wat van gezegd, maar dit is de nieuwe tijd, hè?", zei Koeman afgelopen donderdag. "Ik ga er even rustig over slapen. We zullen zien of hij 'm maandag nog draagt."

Inmiddels heeft Koeman meerdere nachtjes kunnen slapen om over de zweetband van Memphis na te denken. De bondscoach laat weten dat hij 'verrast' werd. "Ik heb hem gezegd dat ik het niet zo prettig vond dat ik werd verrast. Ik word niet zo graag verrast, zeker niet op het laatste moment."

"We hebben erover gesproken. Hij heeft ermee getraind, dus wat mij betreft hoeven we ons daar ook niet meer druk om te maken." Koeman bevestigt vervolgens tegenover ESPN dat de zweetband geen issue is voor hem en dat Memphis zijn gang mag blijven gaan. "Nee, ik heb niet gezegd: 'Niet meer doen.'"

De zweetband maakte ook bij analytici en journalisten de nodige tongen los. Zo bedacht Pierre van Hooijdonk de bijnaam 'Memphis Kyrgios', verwijzend naar toptennisser Nick Kyrgios, en liet Valentijn Driessen van De Telegraaf weten dat 'je toch op de één of andere manier moet opvallen als het als speler niet lukt'. Driessen beaamde vervolgens overigens wel dat Memphis een prima pot speelde tegen Canada.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!