'Als iemand een plek in voorselectie van Nederlands elftal had verdiend, is hij het!'

De vorige week door bondscoach Ronald Koeman gepubliceerde voorselectie van het Nederlands elftal leidt tot de nodige discussie, zo ook aan tafel bij De Eretribune, de talkshow op zaterdagavond van ESPN.

Een van de grote afwezigen in de selectie is FC Twente-middenvelder Sem Steijn. "Ik had hem zeker in de voorselectie gezet", zegt Mario Been. "Dan had je een keuze moeten maken tussen al die grote namen die er staan die in een buitenlandse competitie spelen."

"Als er eentje het verdient, dan is hij het wel", vindt Been. "Vorig jaar had hij vijftien goals in de Eredivisie, nu staat hij al op negentien. Dat is een geweldige kwaliteit voor een nummer 10 van FC Twente."

Ook oud-PSV-middenvelder Tommie van der Leegte had Steijn geselecteerd. "Het is wel apart dat de topscorer van Nederland niet bij de voorselectie zit. Ik denk niet dat het eerder voorgekomen is", aldus Van der Leegte, die door Been wordt aangevuld: "Zeker als het een nummer 10 is, want normaal zijn het spitsen natuurlijk."

Van der Leegte had de ontwikkeling van Steijn niet helemaal zien aankomen. "Ik heb hem bij ADO Den Haag gezien. Toch dacht ik: ik wil het bij FC Twente nog wel zien. Maar misschien wordt hij een soort Dirk Kuijt, dat hij bij elke nieuwe stap kan aanhaken."

Het spel van Steijn bevalt Van der Leegte. "Hij heeft een neusje voor de goal, scoort makkelijk. En ik vind hem voetballend ook steeds beter worden. Als hij dat ook nog oppakt dan kan hij zeker de top halen."

Steijn zelf werd vrijdag door ESPN gevraagd naar zijn mening over de voorselectie. "Ik vind het vooral leuk dat heel veel mensen dat vreemd vinden. Ik blijf gewoon hard werken", aldus de aanvallende middenvelder van Twente.

Steijn is niet de enige naam die gemist wordt in de voorselectie van Oranje. Afgelopen maandag sprak Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk zijn verbazing uit over de afwezigheid van Emanuel Emegha, die in bloedvorm is bij RC Strasbourg.