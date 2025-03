Steijn heeft boodschap voor Koeman na ontbreken in voorlopige selectie Nederlands elftal

Sem Steijn schittert al het hele seizoen voor FC Twente, maar dat is (voorlopig) niet voldoende voor een oproep van Ronald Koeman. De bondscoach nam de topscorer in de Eredivisie niet op in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de duels met Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

Er was de nodige verbazing toen bleek dat Steijn niet was opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje. ''Ik vind het vooral leuk dat heel veel mensen dat vreemd vinden. Ik blijf gewoon hard werken'', zo benadrukt de strijdbare topschutter van Twente vrijdag in gesprek met ESPN.

''Ik hoop er ooit een keer bij te zitten, dat is een doelstelling van mij. Wanneer dat is, dat gaan we wel zien'', blijft Steijn, die in het verleden ook niet uitkwam voor jeugdteams van Oranje, hopen op een toekomstige oproep van Koeman.

Waarom Koeman Steijn passeert, weet de geboren Hagenaar niet. Steijn is zelfkritisch genoeg en zoekt naar een verklaring. ''Misschien moet ik nog meer scoren en nog dwingender zijn aan de bal. Het algehele plaatje zal, denk ik, beter moeten. Daar werk ik elke dag aan.''

Steijn staat met negentien goals bovenaan de topscorerslijst in de Eredivisie, waardoor de buitenlandse interesse toeneemt. Brighton & Hove Albion zou de aanvallende middenvelder op de voet volgen, al is er nog een eerste bod neergelegd in de Grolsch Veste.

De begeerde goaltjesdief is momenteel niet bezig met een vertrek uit Enschede. ''Dromen mag, maar ik ben sowieso gewoon bezig met Twente. Je weet nooit wat er komt. Het heeft allemaal geen nut. We gaan zien wat er gaat komen en wat ik ga doen. Misschien blijf ik wel lekker.''

Steijn staat inmiddels op 112 wedstrijden in het shirt van Twente. In die reeks kwam hij tot 48 goals en tien assists. Hij is momenteel in voorbereiding op het thuisduel met Almere City FC van zondag.