ESPN-analisten zijn het helemaal eens: 'Deze speler moet Feyenoord kopen!'

Feyenoord en FC Groningen maken er woensdagavond een spectaculaire inhaalwedstrijd van in de Eredivisie, zo zien ook de analisten van ESPN. In de rust van de wedstrijd komen Karim El Ahmadi en Kees Kwakman met transferadvies voor Feyenoord. "Feyenoord heeft een speler als deze nodig", aldus El Ahmadi.

Feyenoord leidde bij rust met 2-1 door doelpunten van Anis Hadj Moussa en Igor Paixão. FC Groningen deed vlak voor rust iets terug via een fantastisch uitgespeelde goal van Jorg Schreuders.

El Ahmadi ziet Feyenoord enigszins in de kaart gespeeld worden door de tactiek van de tegenstander. "FC Groningen zet best hoog druk en speelt af en toe een-op-een. Ik moet zeggen dat Feyenoord - dat zag je ook in de Champions League - misschien nog wel beter is als een tegenstander druk vooruit zet in plaats van in de zestien alles dichtgooit. Dan komt Feyenoord er toch moeilijk doorheen."

Toch liet ook FC Groningen zich dus zien in de eerste helft. Luciano Valente was met een schitterende steekbal op Wouter Prins de architect van het doelpunt. De lage voorzet van Prins werd ingetikt door Schreuders.

Kwakman heeft genoten van de goal. "Vooral van Valente! Dat is zo smullen. Dat is zo'n goede speler." Kwakman heeft wel een punt van kritiek. "Hij moet wat zakelijker worden. Bij een kans liet hij zich van de bal zetten door Timon Wellenreuther."

Ook El Ahmadi prijst Valente. "Wat een wereldbal! Ik vind echt dat Feyenoord zo'n speler op het middenveld nodig heeft, die het verschil kan maken. Milambo is vaak de vrije man bij Feyenoord, maar je ziet bij hem dat hij in de kleine ruimte niet de creativiteit heeft. Deze jongen is heel moeilijk te verdedigen."

FC Groningen verlengde het contract van Valente vorig jaar tot medio 2028 en kan dus de hoofdprijs vragen voor de middenvelder.