ESPN-analisten over Feyenoord-target Sem Steijn: ‘Hij is een goudzoeker’

Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN gaat het over de interesse van Feyenoord in Sem Steijn. Nordin Boukhari is lovend over de topscorer van de Eredivisie en komt met een opvallende metafoor.

Feyenoord heeft zich bij FC Twente gemeld voor Sem Steijn, zo bracht 1908.nl zaterdagmiddag naar buiten. De Rotterdammers zijn concreet voor de 23-jarige middenvelder. De Tukkers hebben zelfs al een formele aanbieding ontvangen, klinkt het.

Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf wist vervolgens te melden dat de afkoopclausule in het contract van Steijn bij Twente tien miljoen euro bedraagt.

Marciano Vink snapt de interesse van de Rotterdammers. “Hij is zo gevaarlijk rondom en voor de goal. Hij zou bij de top 3 sowieso een aanwinst zijn. Feyenoord heeft op die positie wel iemand nodig”, stelt de analist.

“Milambo speelt daar nu en is in mijn ogen meer een 8. Hij moet het spel iets meer voor zich hebben. Hij vult het nu goed in, maar wil je hem in zijn kracht zetten dan moet hij iets naar achter. Ik denk dat Steijn daar ideaal voor zou zijn”, aldus Vink.

Boukhari is het eens met Vink. “Het is een jongen die Feyenoord een beetje mist. Hij brengt diepte, scorend vermogen. Het is echt een tien die ervoor zorgt dat anderen vrijkomen. Hij heeft heel veel drive. Hij heeft gewoon een doel. Ik zeg vaak tegen Maurice: ‘Het is gewoon een goudzoeker.’ Elke keer als er een voorzet komt staat hij op de juiste plek. Er zijn er weinig in de Eredivisie die op hem lijken”, stelt de assistent-trainer van Sparta.

Demy de Zeeuw werpt vervolgens een balletje op. “Ik vraag mij wel af waarom Feyenoord niet eerder voor Steijn ipv Zerrouki heeft gekozen. Je ziet in de jeugd al wel spelers spelen die ook op 6 kunnen. Nu ga je volgens mij de hoofdprijs betalen. Als je een jaar eerder was geweest ipv Zerrouki…”

“Veel vrienden uit Den Haag zeggen tegen mij: ‘Ik zie niet wat hem zo goed maakt’. Dat is puur de goals. Want als je de goals weglaat en beelden gaat bekijken, hij raakt bijna nooit de bal, hij wordt nooit geschopt, hij komt weinig in duel. Hij heeft eigenlijk bijna nooit de bal, maar toch ligt hij er elke week in”, concludeert de WK-finalist van 2010.