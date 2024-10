Erling Braut Haaland helpt Manchester City met Zlatan-achtige karatetrap aan ruime zege bij rentree van Nathan Aké

Manchester City heeft woensdagavond een probleemloze avond gekend in de Champions League. In eigen huis was de ploeg van Pep Guardiola met 5-0 te sterk voor Sparta Praag. Grote man bij de Engelsen was Erling Braut Haaland, die twee keer scoorde. Vooral zijn eerste treffer was er een om in te lijsten.

Nathan Aké kwam voor het eerst sinds eind augustus weer in actie namens Manchester City. De verdediger begon meteen in de basis. De afgelopen weken ontbrak Aké bij de Engelse club vanwege de hamstringblessure die hij opliep in het Nations League-duel van Nederland met Duitsland.

De thuisploeg kende een droomstart, want al na tweeënhalve minuut stond het 1-0. Phil Foden kreeg de bal van Manuel Akanji, schudde wat verdedigers van zich af en schoof in de lange hoek raak, achter voormalig AZ-doelman Peter Vindahl Jensen.

Daarna bleef Manchester City domineren. Onder meer Haaland en Foden kregen kansen op de 2-0, maar Vindahl hield zijn ploeg op de been. Aan de andere kant van het veld kon Stefan Ortega voorkomen dat Veljko Birmancevic voor de gelijkmaker tekende.

Vlak na rust leek Manchester City opnieuw razendsnel te scoren. Deze keer was Aké de gevierde man: hij tikte de bal binnen na een corner. De verdediger bleek echter hands te hebben gemaakt, waardoor de treffer werd afgekeurd.

Het werd alsnog 2-0, en het was Haaland die daar op wonderbaarlijke wijze voor zorgde. De Noor kreeg een hoge voorzet van voormalig PSV’er Sávio en werkte de bal op prachtige wijze, met een soort achterwaartse karatetrap, binnen.

Daarna ging het plotseling snel. John Stones kopte een voorzet van Matheus Nunes binnen (3-0), en Haaland plaatste de bal in de hoek na een snelle en mooie aanval: 4-0. Vlak voor tijd bepaalde Nunes de eindstand uit een penalty op 5-0, nadat Ángelo Preciado een overtreding op hem had gemaakt.