‘Erik ten Hag wil 2 spelers van Bayern München naar Manchester United halen’

Erik ten Hag wil opnieuw shoppen bij een voormalig werkgever. Ditmaal wil de manager van Manchester United volgens transferjournalist Florian Plettenberg de portemonnee trekken voor Leon Goretzka en Leroy Sané. Het duo van Bayern München moet mogelijk komende winter al naar Old Trafford komen.

Manchester United houdt de ontwikkelingen rondom Goretzka en Sané nauwlettend in de gaten. Een dubbele wintertransfer naar Engeland behoort tot de opties, al is het ook mogelijk dat The Red Devils pas komende zomer concreet worden.

Plettenberg weet dat Manchester United opnieuw een defensieve middenvelder aan de selectie wil toevoegen, ondanks de komst van Manuel Ugarte in de afgelopen transferperiode. Om die reden is Goretzka een interessante optie.

De 29-jarige Goretzka ligt in München nog tot medio 2026 vast en maakt het liefst het seizoen af bij Bayern. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de 57-voudig international op zo’n 22 miljoen euro.

Het aflopende contract van Sané maakt de 28-jarige buitenspeler extra interessant. De linkspoot is in gesprek met de clubleiding van Bayern München, maar houdt voorlopig al zijn opties open. Transfermarkt schat de marktwaarde van Sané momenteel op zo’n 60 miljoen euro.

Sané heeft een verleden in Manchester. Tussen 2016 en 2020 speelde hij voor stadsrivaal Manchester City. Met die club won de Duitser tweemaal de Premier League. In 135 officiële wedstrijden was hij goed voor 39 goals en 43 assists.

Ten Hag staat erom bekend vaak bij zijn oude clubs te shoppen. In de afgelopen transferperiode versterkte hij zijn selectie met Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt, die beiden van Bayern München overkwamen.