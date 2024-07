Erik ten Hag stuurt ‘ondeugend berichtje’ naar Engels international in aanloop naar clash met Nederland

Luke Shaw heeft een ‘ondeugend berichtje’ ontvangen van Erik ten Hag in aanloop naar de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK. Dat vertelde de 28-jarige linksback maandag tijdens een persmoment van the Three Lions. De precieze inhoud wilde Shaw echter niet kwijt.

Bij Manchester United speelt Shaw onder een Nederlandse manager, waardoor Ten Hag onderwerp van gesprek was tijdens de persconferentie van Engeland. “Hij heeft mij een kort ondeugend berichtje gestuurd over de wedstrijd tegen Nederland. Het was grappig, maar ik ga niet vertellen wat hij stuurde. Vraag het hem.”

Shaw is blij dat Ten Hag zijn contract bij the Red Devils heeft verlengd. “Iedereen is erg tevreden over hem. Hij heeft elk seizoen een prijs gepakt tot dusver. Dat is het begin van het succes, maar er komt nog zeker meer. Manchester is op de juiste weg, de zaken staan er positief voor. Er hangt een positieve sfeer in Manchester momenteel.”

Shaw speelde dit EK pas 42 minuten mee, maar kan tegen Nederland starten. De vleugelverdediger kijkt uit naar woensdag. “Het was heel fijn om weer op het veld te staan en ik hoop nu op meer. Daar ben ik klaar voor, maar het is aan Southgate. Ik voel me in ieder geval fit.”

“Nederland heeft een goed team met een goede coach, maar wij hebben vertrouwen in eigen kunnen. Het gelijkspel tegen Zwitserland verandert daar niets aan. We moeten onze job volbrengen”, aldus Shaw.

Memphis Depay, met wie Shaw samenspeelde in Manchester, werd in het bijzonder uitgelicht. “Ik weet wat hij kan. Het is een ontzettend gevaarlijke speler, een grote dreiging.” Toch is Engeland niet bang voor Oranje. “De laatste twee duels hebben ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Het geloof is bij ons groter dan ooit.”

